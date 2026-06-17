"Lokale belang moet voorop staan": nieuwe coalitie ondertekent akkoord





Amper drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Goeree-Overflakkee een nieuwe coalitie met bijbehorend akkoord. Op dinsdag 16 juni 2026 ondertekenden de drie deelnemende partijen het plan in het Oude Raadhuis in Ooltgensplaat.

In het akkoord staan de plannen voor de komende vier jaar. Zo gaat het over de opvang van asielzoekers (de boot in Middelharnis gaat per 1 september 2026 weg), wonen (met onder meer een onderzoek naar hoger bouwen) en financiën. Over dat laatste onderwerp is volgens formateur Robert Tieman het meest gepraat. “Waar ga je in snijden of ga je de taart met inkomsten vergroten? Dat laatste is natuurlijk het mooiste”, vertelt hij voorafgaand aan de ondertekening.

Andere onderwerpen zoals erfgoed en toerisme waren juist weer snel geregeld. Er komt vooral aandacht voor de balans van Oost- en Westflakkee als het om toerisme gaat. Dat er voor het raadshuis van Ooltgensplaat is gekozen voor de ondertekening is dan ook geen toeval.

Geen derde wiel

De toevoeging van D66 aan het motorblok van Trots op Goeree-Overflakkee en het CDA kwam ook ter sprake. Van alle kanten was er de verzekering dat de partij niet pas “in het staartstuk” is toegevoegd maar volop heeft kunnen meepraten. Ook Jeffrey Verlegh van D66 geeft aan zich nooit het derde wiel aan de TOG en CDA-wagen te hebben gevoeld.

“De klik is belangrijk” verduidelijkt de formateur over de samenwerkende partijen. Dat lijkt tussen de drie mannen wel goed te zitten. “Het zijn fijne partners en het was een fijne tijd”, vertelt Jos de Jonge (TOG). Formateur Tieman beaamt dat er een goede sfeer was waarbij ook stevige discussies werden gevoerd.

Bij de kapper

De fractievoorzitters van TOG en CDA geven aan dat er al snel na de verkiezingen met elkaar is gepraat tijdens een hapje en een drankje. “De glimlach bij ons allebei doet al vermoeden dat dat een goed gesprek was”, verduidelijkt Jos de Jonge (TOG). Ook over het latere aangesloten D66 wordt door hem gezegd dat “het een fijne partij is gebleken.” Tim Jochems (CDA) komt met een anekdote over dit driemanschap. Zo ging hij enkele dagen voor een verkiezingsdebat naar de kapper waar Jeffrey Verlegh al in de stoel zat en waar even later toevallig ook Jos de Jonge binnenstapte. “Ik had niet gedacht dat precies wij drieën later in de coalitie zouden zitten”, vertelt hij lachend.

Volgens hem is het belangrijkste om “vertrouwen en verbinding met elkaar” te hebben en om hieraan te blijven bouwen. Daarnaast willen ze volgens De Jonge “een uitgestoken hand” aan de oppositie geven over het coalitieakkoord waarin nog niet alles is dichtgetimmerd. Verlegh noemt de verkiezingsuitslag in ieder geval een duidelijk signaal dat het lokale belang voorop moet staan. “Mensen vragen zich af of ze een passende woning kunnen vinden of dat hun sportclub over een paar jaar nog bestaat.” Hij geeft ook aan dat de polarisatie uit Den Haag bij hen niet speelt. Ook al vinden inwoners deze partijen misschien een bijzondere combinatie, volgens hem wordt er geen ideologische strijd gevoerd, maar zijn ze er voor de inwoners van Goeree-Overflakkee.

Geen grootschalige opvang

De drie partijen hebben allemaal hun eigen speerpunten. Bij TOG staat wonen met stip op één, maar daarnaast is er natuurlijk ook het inmiddels bekende afvalbeleid. Volgens de partij is nascheiding goedkoper. De door hen zo verfoeide groene zakken kunnen dan verdwijnen. Ook het opvangen van asielzoekers is een belangrijk punt. “De asieldruk op Goeree-Overflakkee is enorm”, vertelt De Jonge. De boot in Middelharnis verdwijnt per 1 september 2026 definitief, voor de boot bij Stellendam wordt een andere locatie gezocht. “Maar zeker geen grootschalige opvang”, verzekert hij. Er komt een onderzoek of er draagvlak is voor kleinschalige opvang, maar hij wil dat de gemeente pas op de plaats maakt en dat de regio meer gaat doen. De gemeente zal dan volgens hem in ieder geval tijdelijk onder taakstelling vallen, wat inhoudt dat er minder opvangplaatsen worden geboden dan volgens afspraak zou moeten.

Ook is het de eerste keer sinds het ontstaan van de gemeente Goeree-Overflakkee dat de SGP niet in de coalitie zit. Volgens De Jonge komt dit naar voren bij de voorgenomen aanpassing van de Nota Zondagsrust. Hierdoor moet er meer ruimte komen om evenementen op zondag te organiseren, maar supermarkten en andere winkels mogen nog steeds niet open.

Meer zeggenschap voor burgers

D66 vindt naast fijn kunnen wonen en beleefbare natuur ook de projecten als Power to Heat en Stad Aardgasvrij belangrijk. Daarnaast wordt meer zeggenschap voor de burger door Verlegh de rode draad genoemd in het akkoord. Ook het CDA wil focussen op woningbouw. Zo wordt er actief grond aangekocht in kleine kernen als Herkingen en Achthuizen en wordt de bouw van flexwoningen gestimuleerd. Ook wil de partij “enthousiast aan de bak” met het nieuwe evenementenbeleid.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 18 juni 2026 wordt het coalitieakkoord aan de raad gepresenteerd. Verder worden dan de vijf nieuwe wethouders benoemd: Hans Veentjer (TOG) voor Wonen, Ruimte en Mobiliteit, Ward Meijroos (TOG) voor Financiën, Organisatie en Vastgoed, Henk van Putten (CDA) voor Economie, Regio en Water, Daniël Huising (CDA) voor Sociaal Domein, Sport en Accommodaties en Jeffrey Verlegh (D66) voor Leefomgeving, Dienstverlening en Energie.

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