Gemeente koopt 10 hectare landbouwgrond, prijskaartje 2,86 miljoen euro





De gemeente Goeree-Overflakkee zet de aankoop van circa 10 hectare grond aan de Oostplaatseweg in Middelharnis voort voor de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Oostplaat. Met de aankoop is een bedrag van 2,86 miljoen euro gemoeid. Hoewel de provincie nog moet instemmen met een wijziging van de bestemming van de grond en er vanuit de gemeenteraad vragen zijn gesteld over de financiële risico’s, stelt het college dat de procedure inmiddels vergevorderd is.

De grond is bedoeld voor Oostplaat IV, een toekomstige uitbreiding van het bedrijventerrein. Volgens het college wil de gemeente door de aankoop invloed houden op de ontwikkeling van het gebied en de vestiging van bedrijven.

De onderhandelingen met de grondeigenaar lopen al ongeveer drie jaar. In 2023 vestigde de gemeente een voorkeursrecht op de grond. Daardoor moest de eigenaar de grond eerst aan de gemeente aanbieden voordat verkoop aan anderen mogelijk was. Volgens het college zou het afzien van de aankoop juridische gevolgen kunnen hebben en de positie van de gemeente kunnen verzwakken.

Vragen GAAN

Vanuit de gemeenteraad zijn vragen gesteld over de financiële risico’s van de aankoop. Raadslid Ellen Nijssen van GAAN wees erop dat de grond momenteel nog een agrarische bestemming heeft. Voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein is een wijziging van die bestemming nodig, waarvoor medewerking van de provincie vereist is.

In antwoorden op schriftelijke vragen, gepubliceerd op 12 juni 2026, schrijft het college dat het risico bestaat dat de grond minder waard wordt als de provincie niet instemt met de beoogde ontwikkeling. De mogelijke waardevermindering wordt geschat op ongeveer 1 miljoen euro. Het college geeft daarbij aan dat dit risico volgens de eigen berekeningen beperkt is en dat eventuele financiële gevolgen kunnen worden opgevangen binnen de reserve voor grondbeleid.

Ook over de verwerking van de aankoop in de gemeentelijke administratie zijn vragen gesteld. Het college stelt dat daarbij de landelijke voorschriften voor gemeenten worden gevolgd en dat de raad op basis van de beschikbare informatie is geïnformeerd.

Start rond 2031

De gemeenteraad stemde op 5 maart 2026 al in met de aankoop van de grond. De koopovereenkomst moet uiterlijk op 30 juni 2026 bij de notaris worden ondertekend.

Tot de start van de ontwikkeling van Oostplaat IV, die volgens de huidige planning rond 2031 wordt verwacht, kan de huidige eigenaar de grond blijven gebruiken voor landbouw. De gemeente ontvangt daarvoor een vergoeding die wordt ingezet om een deel van de financieringskosten te dekken. Ondertussen wordt gewerkt aan de verdere planvorming en de benodigde provinciale goedkeuringen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel