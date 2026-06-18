Na historische promotie bereidt voetbalclub DVV '09 zich voor op stap hogerop





DVV '09 is na een spannende nacompetitie gepromoveerd naar de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De Dirkslandse voetbalclub won in de finale van de nacompetitie met 1-0 van VV Gilze op het terrein van Oranje Wit in Dordrecht.

De club heeft daarmee clubgeschiedenis geschreven. Na de euforie van de promotie is de blik inmiddels gericht op de toekomst. Wat staat de ploeg in de eerste klasse te wachten?

Weer een klasse hoger

Met de overwinning bereikt DVV '09 voor het eerst in het bestaan van de club de eerste klasse. De promotie vormt de bekroning van een sterk seizoen, waarin de ploeg lange tijd meedeed om de bovenste plaatsen en uiteindelijk via de nacompetitie het gewenste resultaat behaalde. "Na die bewuste wedstrijd was promotie een feit en de ontlading ook. Het was ontzettend druk met supporters uit Dirksland. Het was een bijzondere sfeer en dat je dan zo die overwinning naar je toe trekt, is natuurlijk fantastisch,” vertelt assistent-trainer Niels de Jong.

Aanvoerder van het eerste elftal, Yannick Lugthart, denkt dat het vooral een leuk, maar ook uitdagend seizoen gaat worden. Het team zal alle energie erin moeten stoppen om het beste resultaat te behalen. “Ik denk dat het zwaar gaat worden, omdat het toch weer een klasse hoger is en daar altijd meer kwaliteit bij komt kijken,” aldus Lugthart.

Nuchterheid

Dat het niveau opnieuw omhooggaat, net als vorig seizoen, daar is iedereen zich van bewust. “Ook de intensiteit en het tempo zullen omhooggaan. Daar hebben we de jongens vorig seizoen al aardig op weten voor te bereiden,” vertelt fysiotherapeut van de selectie Dane Heijnsbroek. “Ik denk dat ik nog meer tijd ga besteden aan het fit houden van de spelers en ervoor zal zorgen dat iedereen de juiste oefeningen krijgt om fit te blijven. Wat dat betreft denk ik dat het een druk jaar gaat worden.”

Volgens Lugthart zullen de spelers hun nuchterheid behouden, maar tegelijkertijd met trots de eerste klasse ingaan. “De eerste klasse is voor ons totaal nieuw. Er spelen wel bekende clubs uit de regio, maar wat het ons qua niveau zal brengen, laten we op ons afkomen. Dat hebben we vorig jaar in de tweede klasse ook gedaan en dat heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt,” vertelt voorzitter René Hanenberg.

De club uit Dirksland heeft in ieder geval als doel zich te handhaven in de eerste klasse en is voorlopig nog de grote onbekende voor de andere clubs. “Wie weet wat daaruit voortkomt,” aldus de assistent-trainer.

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Door Internetredactie Omroep Archipel