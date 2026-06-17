Stichting wil viaduct vernoemen naar oorlogsslachtoffer





Stichting WO2GO wil dat het nieuwe viaduct bij de Oudelandsedijk in Nieuwe-Tonge wordt vernoemd naar sergeant Jacob Visbeen. De stichting deed dat voorstel nadat het viaduct, dat sinds maart 2026 deel uitmaakt van de nieuwe hoofdontsluiting van het dorp, zonder officiële naam in gebruik werd genomen. Visbeen, afkomstig uit Nieuwe-Tonge, kwam in 1944 op 29-jarige leeftijd om het leven tijdens het ruimen van landmijnen op Walcheren.

Volgens de stichting zou een vernoeming bijdragen aan het levend houden van de herinnering aan inwoners van Goeree-Overflakkee die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Het voorstel sluit aan bij een landelijke ontwikkeling waarbij bruggen en viaducten worden vernoemd naar omgekomen militairen. Sinds 2020 zijn in Nederland tientallen kunstwerken van infrastructuur voorzien van de naam van een militair. Dat gebeurt binnen het project ‘Helden op Kunstwerken’, een initiatief van het Nationaal Veteranen Platform met steun van de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat.

Jacob Visbeen groeide op in Nieuwe-Tonge en werkte als marechaussee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij werkzaamheden op Walcheren, waar hij in 1944 om het leven kwam. Het nieuwe viaduct ligt in de omgeving waar hij zijn jeugd doorbracht.

Stichting WO2GO ziet de voorgestelde vernoeming ook als een mogelijke eerste stap in een breder lokaal initiatief. Op Goeree-Overflakkee bevinden zich meerdere bruggen, viaducten en andere kunstwerken zonder naam. Volgens de stichting zouden deze locaties in de toekomst mogelijk kunnen worden vernoemd naar andere eilandbewoners die zijn omgekomen tijdens militaire inzet of oorlogshandelingen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel