Eerste nationale schoolkampioen you.fo komt uit Middelharnis





Leerlingen van de CSG Prins Maurits uit Middelharnis heeft op 5 juni 2026 in Arnhem de eerste nationale schooltitel in de sport you.fo gewonnen. De wedstrijd maakte deel uit van de landelijke finale van TeamNL Moves, een schoolsportevenement waaraan ruim 6.000 middelbare scholieren deelnamen.

You.fo is een relatief nieuwe sport die elementen van frisbee en lacrosse combineert. Dit jaar stond de sport voor het eerst op het programma van de landelijke finale van TeamNL Moves.

Het winnende team werd begeleid door docent Gertjan Lodder. Naast zijn werk op school speelt hij you.fo op nationaal en internationaal niveau.

De finale vond plaats op sportcentrum Papendal in Arnhem. Naast traditionele schoolsporten konden leerlingen ook deelnemen aan nieuwere sporten, zoals padel, fitrace en you.fo.

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Door Internetredactie Omroep Archipel