Ruim vierhonderd leerlingen van RGO horen uitslag eindexamen





Bij scholengemeenschap RGO in Middelharnis hebben deze maand 422 leerlingen van het RGO College en de RGO Beroepscampus hun eindexamenuitslag ontvangen. Na de examenperiode die eind mei begon, kregen de kandidaten op 11 juni 2026 te horen of zij waren geslaagd. Voor een deel van de leerlingen volgt nog een herkansing in het tweede tijdvak, waarvan de uitslagen op 30 juni 2026 bekend worden gemaakt. De diploma-uitreikingen van het RGO College en de RGO Beroepscampus staan gepland op 8, 9 en 14 juli 2026.

De examens werden afgelegd op verschillende onderwijsniveaus, waaronder vwo, havo, mavo en diverse vmbo-leerwegen. Dit schooljaar deden ook voor het eerst vierdejaarsleerlingen van het Up2Havo-traject examen op mavoniveau.

De volgende leerlingen zijn geslaagd.



VWO | RGO College:

Julian Buijs, Middelharnis; Thijs Felsbourg, Ouddorp ZH; Felicity Franke, Sommelsdijk; Lumi van Gent, Stad aan 't Haringvliet; Natalie Grzegorczyk, Middelharnis; Danique Hagoort, Nieuwe-Tonge; Lieke de Jong, Achthuizen; Emma Jongejan, Sommelsdijk; Annalynn Jutte, Middelharnis; Nikki van Kampen, Middelharnis; Kimberly Keijzer, Stellendam; Tristan Labourel, Nieuwe-Tonge; Flip de Ligt, Oude-Tonge; Anna Meester, Dirksland; Tessa Molenaar, Sommelsdijk; Jadey Peters, Oude-Tonge; Jasmijn Prince, Oude-Tonge; Sophie van de Putte, Sommelsdijk; Sanne Radder, Herkingen; Jasper Robijn, Sommelsdijk; Aerin Sewell, Nieuwe-Tonge; Jonne Streefkerk, Achthuizen; Jitske Verwijmeren, Sommelsdijk; Vincent van Vliet, Nieuwe-Tonge; Desiré Vroegindeweij, Middelharnis; Jort van der Waal, Nieuwe-Tonge; Daphne Winkels, Nieuwe-Tonge; Quinten Winkels, Nieuwe-Tonge.



HAVO| RGO College:

Yente van den Aarsen, Sommelsdijk; Jan-Bas Bakelaar, Melissant; Bo Bakelaar, Melissant; Tim Bazen, Herkingen; Jannetje van Biert, Sommelsdijk; Ruben Both, Sommelsdijk; Lieke Boudeling, Sint Philipsland; Daniëlle Braber, Stad aan 't Haringvliet; Thijn Brekelmans, Oosterland; Nynke Buurveld, Middelharnis; Liwen Chen, Ooltgensplaat; Suus Coomans, Ouddorp ZH; Sven Dale, Sommelsdijk; Rosalyn Damen, Sommelsdijk; Erin Dijkstra, Zuid-Beijerland; Eleena van Enthoven, Ooltgensplaat; Talal Farha, Middelharnis; Giovanna Frederico, Sommelsdijk; Sietse van Gemert, Melissant; Thijs Goeman, Middelharnis; Vincent de Graaf, Den Bommel; Eva Habraken, Bruinisse; Janna Hameeteman, Ouddorp ZH; Maurice Hameeteman, Dirksland; Margriet Hanse, Bruinisse; Jord Hillenaar, Ouddorp ZH; Elena Hof, Herkingen; Maite van Hooff, Oude-Tonge; Siem Hotting, Oude-Tonge; Olaf IJpelaar, Achthuizen; Naeem Isselt, Middelharnis; Jente Jongepier, Middelharnis; Amber Kamp, Sint Philipsland; Faye Kil, Ouddorp ZH; Iris Koster, Dirksland; Djarfin van Leeuwen, Stad aan 't Haringvliet; Esmee Leijdekker, Sommelsdijk; Alex Lopes, Stad aan 't Haringvliet; Madelief Merkestein, Sommelsdijk; Valerie Mijnders, Sommelsdijk; Finn Mulder, Bruinisse; Roux van Nimwegen, Middelharnis; Charmaine Noorthoek, Stellendam; Justin Oostwouder, Middelharnis; Marith Orgers, Dirksland; Thomas Polder, Middelharnis; Cas van Poortvliet, Sint-Annaland; Jack Poot, Oude-Tonge; Timo van Prooijen, Dirksland; Roos van der Ree, Sint Philipsland; Zuzia Russek, Stellendam; Nikita Schellevis, Middelharnis; Naomi van der Stel, Sommelsdijk; Robin Sterkman, Oude-Tonge; Jorn Struik, Sommelsdijk; Jazlynn Tamerus, Stellendam; Robin van Tigchelen, Sommelsdijk; Caitlin Troost, Bruinisse; Elle Vavier, Oude-Tonge; Mees van Veen, Ooltgensplaat; Mila Velds, Dirksland; Ian Visser, Sommelsdijk; Twan Vogelaar, Stad aan 't Haringvliet; Ivoora Vroegindeweij, Den Bommel; Jaron de Waal, Bruinisse; Kyano de Waal, Achthuizen; Nour Yasen, Goedereede; Dune Zwijnenburg, Ouddorp ZH.



4de jaars leerlingen UP2HAVO voor MAVO examen | RGO College:

Miryanne Bijl, Den Bommel; Kobus Blanken, Sommelsdijk; Jesse Both, Sommelsdijk; Lidia den Eerzamen, Dirksland; Anna Gjini, Oude-Tonge; Merel den Haan, Numansdorp; Toby Kammeraad, Ooltgensplaat; Corianne de Korte, Dirksland; Jordi van Lenten, Middelharnis; Femke Lodder, Oude-Tonge; Fabian Logtenberg, Dirksland; Naomi van der Made, Achthuizen; Iris Ruhl, Nieuwe-Tonge; Zoë Scholten, Oude-Tonge; Tess Sperling, Goedereede; Fenna van Wijngaarden, Nieuwe-Tonge.



MAVO | RGO College:

Iris Akershoek, Ouddorp; Mariam Alkulib, Melissant; Marieke de Baar, Den Bommel; Suus van der Ben, Sommelsdijk; Nikki Bestman, Stad aan 't Haringvliet; Milan Bogerman, Den Bommel; Cynthia Bosland, Ouddorp; Nassim El Bourakkadi, Melissant; Tygo Breederveld, Middelharnis; Milan Breen, Goedereede; Lisa de Bruine, Oosterland; Vera de Bruine, Oosterland; Carlijn Burgers, Sint Philipsland; Luke Deege, Ouddorp; Thijs Driece, Middelharnis; Donna van Eck, Middelharnis; Skye Fletcher, Oude-Tonge; Mees Fleuren, Middelharnis; Quinten Fontijne, Sint Philipsland; Maud Grinwis, Melissant; Nour Al Haj Ali, Bruinisse; Fleur Jelier, Middelharnis; Maritt Kievit, Sommelsdijk; Tim Kokke, Oude-Tonge; Bryan Koole, Ouddorp; Julian Kort, Stad aan 't Haringvliet; Tygo Kot, Dirksland; Mèrle Kroon, Sommelsdijk; Iris Kuiper, Sommelsdijk; Roan Leentjes, Dirksland; Elise van Lier, Middelharnis; Steef Maas, Oude-Tonge; Isa 't Mannetje, Middelharnis; Steef Mijs, Ouddorp; Julia Mulder, Sommelsdijk; Vincent Nagtegaal, Dirksland; Xem Noordzij, Ouddorp; Joëlle Pieterse, Sommelsdijk; Nour Qashqash, Stellendam; Ivan Rits, Middelharnis; Luka de Roos, Oude-Tonge; Thijmen de Ruijter, Oude-Tonge; Joël de Ruiter, Herkingen; Dylan van der Schans, Den Bommel; Michel van der Schee, Den Bommel; Daphne van der Slik, Sommelsdijk; Sem Smitshoek, Ooltgensplaat; Nikki Snoek, Bruinisse; Sera Tax, Ouddorp; Nika Vasylenko, Zierikzee; Nazar Vasylevskyi, Middelharnis; Fier Vermeulen, Ouddorp; Yenthe Vlietland, Goedereede; Fleur Vroegindeweij, Melissant; Finn de Weerd, Middelharnis.



Gemengde Leerweg | RGO Beroepscampus:

Jesse van Ast, Sommelsdijk; Miley Bakker, Den Bommel; Joey Bazen, Herkingen; Noa van Bommel, Oude-Tonge; Luuk Broekhuis, Sommelsdijk; Jasper Burgers, Sint Philipsland; Chantely Dijkstra, Sommelsdijk; Jara Fransen, Oude-Tonge; Yaël Gravestein, Dirksland; Buell Griffioen, Dirksland; Lise Hagers, Herkingen; Ethny van Heusden, Sommelsdijk; Tom Hoek, Nieuwe-Tonge; Wessel Hoek, Sint Philipsland; Jochem Huizer, Dirksland; Roy Jansens, Sint-Annaland; Fem Kats, Oude-Tonge; Maud Kievit, Oude-Tonge; Senna van der Laan, Bruinisse; Ruben van Lenten, Sommelsdijk; Daniël Meijer, Oude-Tonge; Gijs Nap, Ouddorp; Esmee Ooms, Bruinisse; Zoë Oosten, Den Bommel; Mara van der Pluijm, Oude-Tonge; Teun Rietvelt, Zuid-Beijerland; Ava Rijsdijk, Sommelsdijk; Tess Roozemond, Den Bommel; Amy Slager, Ooltgensplaat; Dewi Tuns, Oude-Tonge; Mirjam Uil, Sommelsdijk; Brent van der Velde, Dirksland; Lieke Visser, Stellendam; Lars Weijler, Sint Philipsland; Noëlle Westdijk, Ouddorp; Britt van Wijk, Stellendam; Feline Willemse, Bruinisse.



Kaderberoepsgerichte Leerweg | RGO Beroepscampus:

Noa Akershoek, Ouddorp; Danique Arensman, Sommelsdijk; Rowen de Baat, Sommelsdijk; Faye Blok, Ouddorp; Ashley Breen, Goedereede; Robin Breur, Sommelsdijk; Dominique Coenraadts, Sint-Annaland; Dave Crezee, Ouddorp; Jan van Dijk, Sommelsdijk; Manus van Dijk, Dirksland; Yannick van Eck, Middelharnis; Britt van Es, Oude-Tonge; Lotte Goedegebuure, Dirksland; Xanne Gout, Herkingen; Elian Hakkenbrak, Sommelsdijk; Thijmen Hameeteman, Dirksland; Nikki Heijmans, Melissant; Ryan Hoek, Stellendam; Lynn de Jong, Middelharnis; Noortje de Jonge, Sommelsdijk; Abdullah Karkas, Middelharnis; Aina Keur, Sint-Annaland; Noa Koese, Oude-Tonge; Tobias van Koppen, Ouddorp; Jade Leijdens, Ooltgensplaat; Sjoerd Lindhout, Sommelsdijk; Lars Meeusen, Oude-Tonge; Milan Meijboom, Melissant; Tom Melissant, Sommelsdijk; Romy Netten, Middelharnis; Mila van der Niet, Sommelsdijk; Stella Offerhaus, Middelharnis; Pascal Olvers, Nieuwe-Tonge; Dante Plaizier, Sommelsdijk; Romy Pollemans, Oude-Tonge; Lena Popławska, Middelharnis; Deon van Prooijen, Sommelsdijk; Indy van Seters, Middelharnis; Shanaya Sneep, Nieuwe-Tonge; Jayce Sonmezisik, Dirksland; Tim van Splunder, Dirksland; Dafne Linn Stam, Nieuwe-Tonge; Sarah Tanis, Stellendam; Yara Vermeulen, Middelharnis; Tano Visser, Oude-Tonge; Noah Voetée, Melissant; Lindsey Vogelaar, Dirksland; Emma van Wanrooij, Middelharnis; Nienke van Weenen, Sommelsdijk; Rowen Westdijk, Sommelsdijk; Amy van Wijk, Stellendam; Emy de Wild, Stellendam; Thomas Wisman, Dirksland; Tygo de With, Zuid-Beijerland; Mila Wolfert, Den Bommel; Bink van der Zaken, Den Bommel.



Basisberoepsgerichte leerweg | RGO Beroepscampus:

Fayza Alkasem, Dirksland; Kristian van der Baan, Dirksland; Xander Bakker, Stad aan 't Haringvliet; Rens de Bakker, Middelharnis; Hiyab Berhane, Goedereede; Luna Bonnecroij, Goedereede; Joy Borsboom, Stad aan 't Haringvliet; Djesslyn Breederveld, Sommelsdijk; Madelief Drenth, Nieuwe-Tonge; Isa Giljam, Bruinisse; Jaimy den Haan, Sint-Annaland; Faith de Haan, Melissant; Jochem Hack, Ooltgensplaat; Kyara Hensen, Dirksland; Lizzy Herkhoff, Middelharnis; Bryan van Hooff, Sint-Annaland; Fenno Kampen, Sommelsdijk; Niels Kardux, Melissant; Stefano Klijn, Stellendam; Sem van Koppen, Stellendam; Xavi van der Laan, Oosterland; Jasmijn 't Mannetje, Middelharnis; Tessel Melissant, Ooltgensplaat; Nuurdien Mohamed, Sommelsdijk; Roos Neele, Stavenisse; Skaye van Oosten, Melissant; Savanna Pouwe, Melissant; Kim Rijnberg, Sint-Maartensdijk; Danique Robijn, Sommelsdijk; Yara Schaeken, Middelharnis; Jelte Scherpenisse, Middelharnis; Daniël Sliedrecht, Bruinisse; Shanaya van der Sloot, Oude-Tonge; Jochem van der Sluijs, Dirksland; Jasmijn Smits, Middelharnis; Kieran van Son, Achthuizen; Sep van Splunter, Goedereede; Nadine Tiggelman, Middelharnis; Sem Toonssen, Oude-Tonge; Dex Veenstra, Oude-Tonge; Yarno Versluis, Stad aan 't Haringvliet; Tessa Vervloed, Oude-Tonge; Fleur Visser, Ouddorp; Zenna van Vliet, Oude-Tonge; Jaylinn Volders, Middelharnis; Délayla de Vries, Den Bommel; Emily Vroedsteijn, Melissant; Danny van der Waal, Stad aan 't Haringvliet; Milan van der Werf, Oosterland; Evy Wesdorp, Zuid-Beijerland; Kick van der Zaken, Den Bommel.



Leer-werktraject | RGO Beroepscampus:

Mike Alblas, Nieuwe-Tonge; Thijs den Baars, Dirksland; Freek Elenbaas, Scharendijke; Levi van Gurp, Stad aan 't Haringvliet.



Cym Laude geslaagd:

Jesse Both, Lidia den Eerzamen, Emma Jongejan, Aina Keur, Tobias van Koppen, Charmaine Noorthoek, Romy Pollemans, Sophie van de Putte, Ava Rijsdijk, Tess Roozemond, Nadine Tiggelman, Emily Vroedsteijn, Jort van der Waal.

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