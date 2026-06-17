Vertrekkende wethouders ontvangen eerbetoon voor jarenlange inzet





De gemeente Goeree-Overflakkee heeft deze week afscheid genomen van de vertrekkende wethouders Daan Markwat, Berend Jan Bruggeman en Petra 't Hoen. Donderdag 18 juni 2026 wordt het nieuwe college van wethouders geïnstalleerd. Daarin keert Henk van Putten terug, die de afgelopen vier jaar al wethouder was.

Bij het afscheid hebben Daan Markwat en Berend Jan Bruggeman een zilveren gemeentepenning ontvangen als dank voor de jarenlange inzet voor de gemeente. De penning is een blijk van waardering voor een persoon of instelling die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt. Petra 't Hoen ontving al in 2025 een Koninklijke onderscheiding tijdens de Lintjesregen voor haar inzet in de politiek.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman stond bij de afscheidsbijeenkomst stil bij de inzet van het drietal. "Besturen doe je nooit alleen. Je doet het altijd samen met collega’s, de gemeenteraad, ambtenaren en vooral met inwoners en partners in de samenleving. De afgelopen jaren hebben deze drie wethouders zich met overtuiging ingezet voor Goeree-Overflakkee en voor de mensen die hier wonen en werken."

Daan Markwat

De wethouder trad in 2015 aan als wethouder namens de SGP na het plotseling overlijden van wethouder Koningswoud. Hij nam de portefeuilles Ruimte, Wonen, Milieu en Monumenten over, met als belangrijk onderdeel de woningbouwopgave. "We hebben intensief en altijd heel positief samengewerkt. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop hij zich grondig in dossiers verdiepte, duidelijk en doortastend was in zijn handelen en zich altijd vol overtuiging inzette voor de belangen van onze gemeente”, aldus de burgemeester.

Berend Jan Bruggeman

Bruggeman zat eerst namens Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) in de coalitie en na de breuk in 2023 namens GOLV. Hij heeft de portefeuilles Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Cultuur, Onderwijs en Maatschappelijke Ondersteuning beheerd. "Ik heb zijn rust, betrokkenheid en betrouwbaarheid altijd enorm gewaardeerd. Hij keek verder dan beleid alleen en vroeg steeds wat inwoners merken van onze keuzes. Met zijn manier van werken wist hij mensen en organisaties te verbinden en hield hij oog voor de kracht van onze dorpen."

Petra 't Hoen

Hoewel ze afscheid neemt als wethouder, blijft Petra 't Hoen wel actief als raadslid van PRO. Ze nam in 2025 de rol van wethouder over van Jaap Willem Eijkenduin, die vanwege ziekte moest stoppen. Haar portefeuilles waren onder meer Financiën, Duurzaamheid, Volksgezondheid, Ouderenzorg, Kunst en Cultuur. "Ze stapte in op een moment waarop dat nodig was. Zij bracht direct veel bestuurlijke ervaring mee en wist zich in korte tijd een complexe portefeuille eigen te maken. Haar betrokkenheid bij mensen en haar grote hart voor Goeree-Overflakkee waren daarbij altijd zichtbaar."

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Door Internetredactie Omroep Archipel