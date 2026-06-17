Grote afstanden blijven uitdaging voor ambulancezorg op het eiland





De aanrijtijden van ambulances bij (semi)levensbedreigende situaties op Goeree-Overflakkee halen nog steeds niet de landelijke norm. Dat blijkt uit het rapport van Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) met voorlopige cijfers over het jaar 2025. In het afgelopen jaar zijn er in totaal 4.665 ritten uitgevoerd, waarvan 3.508 spoedeisend.

Bij de meest urgente meldingen (A1) was de ambulance in ruim 86% van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt. Dat is iets beter dan een jaar eerder, maar nog onder de landelijke norm van 95%.

Voor 95% van de ritten duurde het maximaal 19 minuten en 10 seconden voordat de ambulance aanwezig was. De norm is 15 minuten. Tegelijkertijd was de ambulance bij de helft van de meldingen al binnen 9 minuten en 29 seconden ter plaatse. Dat is sneller dan het regionale gemiddelde van 10 minuten. Dit laat zien dat ambulances vaak snel aanwezig zijn, maar dat langere ritten naar afgelegen delen van het eiland het gemiddelde omhoog trekken.

Bij A2-ritten gaat het om spoedeisende zorg zonder direct levensgevaar. Hierbij moet 95% van de ambulances binnen 30 minuten aanwezig zijn. Op het eiland werd deze norm met 98% ruim gehaald. De helft van de deze ritten bereikte de patiënt binnen ongeveer 12 minuten.

Beroerte of hartinfarct

De grootste problemen zijn er voor patiënten met een beroerte (CVA) of een hartinfarct (STEMI). Voor een beroerte geldt dat een patiënt binnen 45 minuten in een gespecialiseerd ziekenhuis moet zijn. Dat lukte in slechts 42,9% van de gevallen, terwijl de norm 80% is. Bij een hartinfarct moet een patiënt binnen 60 minuten in het ziekenhuis zijn. Dat gebeurde in 58,6% van de gevallen, terwijl de norm 90% is.

Patiënten van Goeree-Overflakkee worden meestal naar het Erasmus MC of het Maasstadziekenhuis in Rotterdam gebracht. Volgens ARR zorgen de grote afstanden naar deze ziekenhuizen voor vertraging. Ook verkeer en de tijd die nodig is om een patiënt klaar te maken voor vervoer spelen mee.

Onderlinge verschillen

In het rapport wordt ook aandacht besteed aan de vier voormalige gemeenten op het eiland en de onderlinge verschillen. In Dirksland was de ambulance bij 95,5% van de A1-meldingen binnen 15 minuten aanwezig. In het gebied van de voormalige gemeente Oostflakkee was dat 66%. Om de oostkant van het eiland beter te bedienen, wordt daar tegenwoordig een rapid responder ingezet. Ook meldt het rapport dat “er relatief weinig ritten aan de oostkant zijn, waardoor de prestatiecijfers al gauw een laag percentage laten zien.”

De cijfers laten zien dat de ambulancezorg op Goeree-Overflakkee vaak snel hulp biedt, maar dat de grote afstanden op het eiland het halen van de landelijke normen moeilijk maken.

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Door Internetredactie Omroep Archipel