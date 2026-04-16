Aantal wethouders op Goeree-Overflakkee mogelijk uitgebreid





Terwijl Trots op Goeree-Overflakkee en het CDA samen lijken op te trekken richting een nieuwe coalitie, wordt het aantal wethouders op Goeree-Overflakkee mogelijk uitgebreid van vier naar vijf of zelfs zes. Dat blijkt uit de verkennende gesprekken, waarin ook is gesproken over de invulling van het bestuur en de verdeling van macht.

De afgelopen jaren waren Berend Jan Bruggeman, Petra ’t Hoen, Daan Markwat en Henk van Putten wethouder op het eiland. Zij waren verantwoordelijk voor onderwerpen zoals wonen, milieu, accommodaties en sport, recreatie en toerisme, financiën en duurzaamheid.

Een van de doelen van de verkenningsperiode was om te kijken welke ideeën er zijn over de samenstelling van het college. Over de grootte is in ieder geval overeenstemming: het aantal wethouders wordt uitgebreid naar vijf en mogelijk zelfs zes. In het rapport staat: “Alleen al de wens van de burgemeester om de niet wettelijk aan haar toebedeelde portefeuilles weer aan de wethouders over te dragen, rechtvaardigt een dergelijke uitbreiding.” Ook is er de wens voor een college dat beter zichtbaar is op het eiland.

De VVD noemt vijf wethouders “realistisch, mits alle wethouders serieuze portefeuilles houden. Vooral de personele samenstelling ervan is van belang. Eén partij die zowel Ruimtelijke Ordening als Financiën vervult, zou onwenselijk zijn.” Dit is echter precies wat grote winnaar TOG wel wil. Zij geeft tijdens de gesprekken aan juist deze twee portefeuilles te willen invullen.

Kandidaat-wethouder

Voor de coalitie van het CDA en TOG is een derde, en mogelijk zelfs een vierde partij gewenst. Tijdens de gesprekken is naar voren gekomen dat deze partij bij voorkeur een eigen wethouder levert en zo volledig meedoet in de coalitie.

Een partij als PRO (voorheen GroenLinks-PvdA) zou volgens het rapport stevige eisen stellen aan een mogelijke samenwerking met TOG en het CDA. Tegelijk kan deze partij zorgen voor meer stabiliteit in het college. Dat komt onder andere door hun ervaren wethouderskandidaat Petra ’t Hoen. Zij wordt volgens het rapport breed gewaardeerd en heeft een groot draagvlak.

PRO wil bij vijf wethouders, vanwege bezuinigingen, kiezen voor vijf wethouders die elk 80 procent werken (0,8 fte). Dat betekent dat zij geen vier fulltime wethouders willen, zodat de kosten gelijk blijven. Ook wil de partij vooraf gesprekken voeren met kandidaat-wethouders. “Kwaliteit, ervaring en lokale binding zijn essentieel.”

Een opvallend detail is dat PRO aangeeft niet te willen samenwerken met “(oud-)PVV-bestuurders of vergelijkbare extremen”. Bronnen melden aan Omroep Archipel dat Lucas Hartong (nummer 34 op de lijst van Trots op Goeree-Overflakkee) in beeld is als kandidaat-wethouder. TOG heeft dit niet bevestigd aan de redactie.

Hartong was van 2010 tot 2014 lid van het Europees Parlement voor de PVV. In 2014 gaf hij aan zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen, omdat hij niet wilde samenwerken met “foute figuren” en nationaal-rechtse partijen zoals Front National en de FPÖ. “Ik heb me altijd gedistantieerd van extreme elementen”, zei hij destijds in de Volkskrant.

Het advies voor het vervolgtraject is vooralsnog om uit te gaan van een college met minimaal vijf wethouders, maar een vierde partij of een zesde wethouder niet op voorhand uit te sluiten.

Tip de redactie



💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel