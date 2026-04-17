GroenLinks-PvdA ook op Goeree-Overflakkee verder als Progressief Nederland

Vrijdag 17 april 2026

In de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee hebben de raadsleden van GroenLinks-PvdA op 16 april 2026 aangekondigd dat zij verdergaan onder de nieuwe naam Progressief Nederland (PRO), een besluit dat volgt op de landelijke naamswijziging van de fusiepartij, die op 26 maart 2026 werd gepresenteerd, waarbij de partijen GroenLinks en PvdA samen een nieuwe politieke naam aannamen om hun samenwerking te versterken en hun gezamenlijke koers duidelijk te maken.

De naamsverandering geldt voor de lokale fractie in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, waar raadsleden Cees Grinwis en Petra ’t Hoen actief zijn. Zij blijven zich inzetten voor hun politieke doelen, maar doen dat voortaan onder de nieuwe naam PRO.

De Partij van de Arbeid (PvdA) bestaat sinds kort na de Tweede Wereldoorlog en werd opgericht om Nederland opnieuw op te bouwen met aandacht voor gelijkheid en rechtvaardigheid. GroenLinks richt zich al langer op thema’s als klimaat en duurzaamheid. Beide partijen werken sinds enkele jaren samen en hebben nu gekozen voor één gezamenlijke naam. Volgens de fractie blijft het bestaande verkiezingsprogramma het uitgangspunt.

Om de nieuwe naam te markeren, heeft de fractie tijdens de raadsbijeenkomst bezoekers, medewerkers en raadsleden een kleine traktatie aangeboden met het nieuwe logo.

Door Internetredactie Omroep Archipel

