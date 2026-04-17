Ard heeft 15 procent zicht, maar opent toch eigen showroom in Oude-Tonge





Ard van der Linden uit Middelharnis is slechtziend en heeft nog zo’n15 procent zicht, maar handelt al jaren in auto’s. Wat begon voor het huis van zijn ouders, groeit nu uit tot een eigen showroom in Oude-Tonge. Ondanks zijn beperkte zicht weet hij goed hoe hij auto’s moet inkopen en verkopen. Met de opening van zijn eigen showroom zet Van der Linden een volgende stap in zijn onderneming en laat hij zien dat een visuele beperking geen belemmering hoeft te zijn voor ondernemerschap.

Van der Linden begon zijn loopbaan op 19-jarige leeftijd bij een filiaal van Broekhuis, waar hij startte als ‘chef bezemkast’ en doorgroeide tot junior verkoper. Na vijf jaar besloot hij zijn eigen weg te gaan en startte hij in 2024 zijn eigen autobedrijf. “Nu, twee jaar later, mag ik mijn eigen pand betrekken,” vertelt hij trots. “Ik begon met één auto uit Zweden. Inmiddels staan er zes auto’s op de oprit bij mijn ouders. Ik kon destijds niets huren of kopen, dus dit was de enige oplossing.”

Van der Linden richt zich op de in- en verkoop van betrouwbare, jong gebruikte auto’s. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het importeren van voertuigen uit onder meer Duitsland, Zweden en België. “Ik zoek altijd naar auto’s die nét iets unieker zijn dan het standaardaanbod. In het buitenland zijn ze vaak gunstiger geprijsd of luxer uitgevoerd voor hetzelfde budget.”

Vijftien procent zicht

Van der Linden is slechtziend en heeft nog ongeveer 15 procent zicht. Autorijden is daardoor niet mogelijk, maar dat weerhoudt hem niet van ondernemen. “Ik heb gelukkig veel vrijwilligers om me heen die me helpen, bijvoorbeeld bij het vervoer.”

Volgens hem zorgt zijn beperking er juist voor dat hij extra scherp te werk gaat. “Ik weet dat ik goed moet opletten en ben daarom kritischer dan veel andere autobedrijven. Ik heb nog nooit een auto ingekocht waarvan ik later spijt had. Ik doe mijn best, en God doet de rest.”

De officiële opening vindt plaats op zaterdag 18 april 2026.

Door Internetredactie Omroep Archipel