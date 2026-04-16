Drie voertuigen betrokken bij kettingbotsing op N215





Donderdagmiddag 16 april 2026 is voor de tweede keer een ongeval gebeurd op de N215. Dit keer vond het incident plaats op de Langeweg in de richting van Middelharnis.

Omstreeks 16:35 uur raakten drie voertuigen betrokken bij een kettingbotsing. Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te verlenen aan de betrokkenen. Ambulancepersoneel heeft meerdere personen nagekeken. Volgens de politie zijn twee personen meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle.

Tijdens het ongeval werd het verkeer omgeleid via de parallelweg. Verkeer in de richting van Nieuwe-Tonge kon langs het ongeval rijden. Eén voertuig kon zijn weg zelfstandig vervolgen, een berger heeft de andere twee voertuigen afgesleept.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel