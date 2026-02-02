 Luister radio: Archipel Klassiek of kijk live TV

Babyboom CuraVita: negen medewerkers in verwachting en twee baby's geboren

Foto

Bij Verloskundig Centrum CuraVita in Dirksland zijn momenteel negen medewerkers zwanger en zijn er al twee baby’s geboren. Dit zorgt voor een bijzondere sfeer op de werkvloer, waar dagelijks zwangere vrouwen en hun gezinnen worden begeleid.

Lianne de Kam, hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie, vertelt: "Het begeleiden van aanstaande ouders is voor ons dagelijkse werk. Het is bijzonder om te zien dat er nu zoveel van onze collega’s in verwachting zijn. Ondanks dat, blijft de zorg voor onze cliënten natuurlijk onverminderd doorlopen."

Verloskundig Centrum CuraVita combineert verloskundige zorg met medische begeleiding vanuit het ziekenhuis. Van inschrijving bij kinderwens tot nacontrole na de bevalling kunnen cliënten er rekenen op zorg die past bij hun persoonlijke situatie. Het team van gynaecologen, verloskundigen, echoscopisten, verpleegkundigen en kraamverzorgenden werkt hierbij nauw samen om de zorg voor zwangeren te verzorgen.

Maandag 2 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

