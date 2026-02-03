De Toneelgroep van het Streekmuseum centraal in podcast Eilandkunst

In een nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst kijken Bertrand van de Boogaart en Wim van Ham terug op de geschiedenis en het recente succes van de Toneelgroep van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Zij vertellen hoe het initiatief klein begon in Stad aan ’t Haringvliet en hoe de groep is uitgegroeid tot een toneelgezelschap dat landelijke prijzen wint. Ook leggen zij uit welke rol de groep speelt in het vertellen van lokale verhalen en het gebruik van de Flakkeese taal.

De aflevering is te beluisteren via Spotify, Amazon Music en Apple Podcasts.

De toneelgroep ontstond uit de wens om dorpsdagen in Stad aan ’t Haringvliet te vullen met herkenbare verhalen, zoals het bekende verhaal over de “moord op Stad”. Inmiddels is de groep een vast onderdeel van het Streekmuseum in Sommelsdijk. De focus ligt op het begrijpelijk en toegankelijk maken van geschiedenis door middel van volkstoneel. Schrijver en regisseur Wim van Ham vertelt dat het doel is om mensen te raken met verhalen die dicht bij het leven van eilandbewoners staan. Een belangrijk onderdeel daarbij is het gebruik van het Flakkeese dialect, dat zo wordt behouden voor de toekomst.

Achter de schermen is de groep sterk gegroeid, met hulp van veel vrijwilligers. Zo zijn er “klerenwuffen” die letten op de juiste streekdracht, en decorbouwers die complete cafés bouwen, zoals bij de populaire voorstelling Allo Allo. De sterke band tussen de vrijwilligers is een belangrijke kracht van de groep. De voorstellingen zijn gegroeid van korte sketches naar avondvullende producties. Daarbij worden zelfs originele streeksieraden uit de museumcollectie gebruikt om het verleden zo echt mogelijk te laten zien.

Deze manier van werken werd onlangs beloond met de Landelijke Erfgoedvrijwilligersprijs. De groep werd gekozen uit 250 inzendingen en kreeg meer dan 2500 stemmen van het publiek.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel