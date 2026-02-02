 Luister radio: Archipel Klassiek of kijk live TV

Bijzonder herdenkingsconcert in Oude-Tonge voor Watersnoodramp

In de rooms-katholieke kerk van Oude-Tonge vond zaterdag 31 januari 2026 een speciaal herdenkingsconcert plaats. Het concert was bedoeld om de slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953 te herdenken.


Eigenlijk zou er een groot concert van de Delta-Symphonie zijn, maar dat werd halverwege december afgezegd. Organisator Tim Jochems vond het zonde om de datum zomaar voorbij te laten gaan, omdat veel mensen de dag al in hun agenda hadden staan. Hij besloot daarom om samen met anderen heel snel een nieuw programma te maken.

Onder andere zangeres Francis van Broekhoven werkten mee aan de avond. Francis heeft een grote liefde voor geschiedenis en vond het bijzonder om in Oude-Tonge te zingen. Over haar deelname zegt ze: "Ik had vrij vanavond. Ik zeg: 'Nou, hartstikke leuk. Ik kom graag zeker als ze vragen kan je naar Ave Maria zingen dan kom ik meteen natuurlijk want dat heb ik zo paraat'".

In Oude-Tonge vielen tijdens de ramp in 1953 de meeste slachtoffers, en die geschiedenis leeft nog steeds bij de inwoners. Francis hoorde persoonlijke verhalen van koorleden terwijl ze samen erwtensoep aten. "Dan hoor je ineens al die verhalen natuurlijk, want die mensen leven hier met die ramp," vertelt ze.

Volgens Tim Jochems is het organiseren van zulke avonden essentieel. Volgens hem is de ramp een onderdeel van de identiteit van de mensen op het eiland en moet dit altijd doorgegeven blijven worden.

Maandag 2 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

