Gemeente wil mogelijkheden onderzoeken voor marine in Stellendam

In mei 2025 heeft het kabinet het Ontwerp-Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) uitgebracht. Het gaat hierin over onderwerpen als oefenterreinen en laagvlieggebieden en de effecten ervan op de leefomgeving. Op het ontwerp kon iedereen een zienswijze indienen, inmiddels zijn deze op 30 januari 2026 beantwoord in een Nota van Antwoord. Ook gemeente Goeree-Overflakkee heeft diverse vragen gesteld over het plan en wil bovendien in gesprek met Defensie over de mogelijkheden voor de marine in Stellendam. Dit zou een koppeling moeten krijgen met het Delta Maritime Cluster.

In het Delta Maritime Cluster worden bedrijven en instellingen uit de visserij, scheepsbouw, jachtbouw, en toeleveranciers verenigd. "Het oriënterende gesprek met Defensie over de haven van Stellendam heeft eind vorig jaar plaatsgevonden. Daarbij waren de gemeente Goeree-Overflakkee, het maritiem cluster en Defensie aanwezig. In het gesprek is verkend of er op termijn mogelijkheden zijn voor Defensie als aanvulling op het maritiem cluster. Het ging om een eerste verkenning. Er zijn geen concrete plannen of afspraken gemaakt. Het gesprek vormt wel aanleiding voor vervolgcontact. Wanneer dat plaatsvindt, is nog niet bepaald", geeft een woordvoerder van de gemeente aan.

Natura 2000

Ook heeft de gemeente vragen gesteld over de gevolgen van het NPRD voor woningbouw en de impact voor wilde dieren. In de beantwoording door Defensie is aangegeven dat bij de nadere uitwerking rekening wordt gehouden met allerlei aspecten. Geluidsoverlast in laagvlieggebieden is niet geheel te voorkomen. “Hierbij wordt opgemerkt dat de frequentie en duur zeer beperkt zullen zijn voor de meeste locaties binnen een laagvlieggebied”, wordt geantwoord. Specifieke locaties, zoals Natura 2000-gebieden, worden nu nog niet uitgesloten, maar Defensie zegt zich in te spannen om hinder voor mens en dier zoveel mogelijk te beperken. Voor activiteiten in deze gebieden is ook een natuurvergunning nodig en later wordt beter onderzocht wat de gevolgen zijn voor dit gebied.

Op de vraag van de gemeente om een laagvlieggebied tijdelijk aan te wijzen en regelmatig te evalueren of te heroverwegen, is negatief geantwoord. Voor de leefomgeving zou de impact dan juist groter worden aangezien er geen gewenning optreedt en er geen continue spreiding mogelijk is.

Ballonvaart

Op de NPRD kwamen 1.960 zienswijzen binnen vanuit het hele land. 64% hiervan is ingediend door inwoners, 27% door belangenorganisaties en bedrijven en 9% door (mede)overheden. De meesten waren afkomstig uit Gelderland (313) en 114 ervan kwamen uit Zuid-Holland. Veel indieners vinden dat defensieplannen samen moeten worden bekeken met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, energie, natuur en landbouw. Ze maken zich zorgen over ruimtegebrek, milieueffecten en bescherming van natuur en drinkwater. Opvallend is het aantal ingezonden opmerkingen van ballonvaartbedrijven en bedrijven uit de paardenwereld.

Door Internetredactie Omroep Archipel