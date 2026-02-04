 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Inspraakavond Haringvlietbrug stelt teleur: "Er werden weinig antwoorden gegeven"

Tijdens een inloopbijeenkomst over de renovatie van de Haringvlietbrug heeft Rijkswaterstaat dinsdagavond in de Staver de plannen toegelicht. Hoewel bezoekers informatie kregen over de werkzaamheden, leefde bij veel aanwezigen het gevoel dat er weinig ruimte was voor inspraak.


Omgevingsmanager Sabine Oomen geeft aan dat de Haringvlietbrug vernieuwd moet worden. “In 2023 is het beweegbare deel al vernieuwd en nu zijn de vaste delen aan de beurt”, legt ze uit. “Er zijn scheurtjes ontstaan in de brug en die worden nu opgeknapt. Maar dat is voor de korte termijn een oplossing, op de lange termijn moet er een nieuwe brug komen.” Het plan is om de pijlers te behouden en een nieuw brugdek erbovenop te plaatsen. Daarmee hoopt Rijkswaterstaat de komende honderd jaar vooruit te kunnen. De start van het project ligt in 2031 of 2032.

Tunnel
Rijkswaterstaat heeft ook gekeken naar een nieuwe brug naast de bestaande of naar de aanleg van een tunnel. Voor deze varianten is grond nodig die eerst aangekocht moet worden, omdat die nu niet in het bezit is van Rijkswaterstaat. Volgens de omgevingsmanager ontbreekt de tijd hiervoor en zijn deze opties bovendien duurder.

De bijeenkomst was bedoeld om de plannen toe te lichten en om te horen of er aandachtspunten zijn die meegenomen kunnen worden, bijvoorbeeld bij het opstellen van het bereikbaarheidsplan. Bezoekers kwamen met verschillende zorgen naar de Staver. Zo vroegen vrijwilligers van de Dierenbescherming zich af hoe het vervoer geregeld wordt als de brug is afgesloten. Regelmatig moeten zij gewonde dieren naar een kliniek in Barendrecht brengen.

Teleurstelling
Ondanks de toelichting van Rijkswaterstaat viel de avond voor veel aanwezigen tegen. “Het is niet echt een inspraakavond. Je mag je reactie pas naderhand geven en ik denk dat veel mensen teleurgesteld naar huis gaan”, geeft een inwoonster aan. “Er wordt niet echt antwoord gegeven op vragen.”

Ook een andere bezoeker had verwacht dat er meer ruimte zou zijn om problemen aan te kaarten. “Er werd heel veel verteld maar er was heel weinig inhoud”, verwoordt hij zijn gevoel. “En er werden weinig antwoorden gegeven, dat is jammer. Als alles al beslist is, heeft het weinig zin om zoiets te organiseren.” Daarnaast was hij kritisch over de periode waarin de brug mogelijk niet beschikbaar is. "Het kan zomaar drie jaar gaan duren. Dat is drie jaar omrijden."

Tot en met 2 maart 2026 kan iedereen een reactie indienen via de website van Rijkswaterstaat.

Woensdag 4 februari 2026
