Raad stemt in met preventieplan verslavingsproblematiek tot 2031

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft eind januari 2026 ingestemd met het jaarplan en projectplan 2026 van de Integrale Aanpak Verslavingsproblematiek (IAV). In de raadsvergadering besprak de raad hoe de gemeente samen met scholen, verenigingen en zorgorganisaties verslaving onder kinderen en jongeren wil voorkomen. Het plan richt zich op kinderen van 0 tot 18 jaar, kost in 2026 ongeveer € 600.000,- en loopt door tot ten minste 2031.

De IAV is een langlopend programma van de gemeente om middelengebruik en verslavend gedrag onder jongeren tegen te gaan. Waar de aanpak eerder vooral gericht was op jongeren van 10 tot 18 jaar en op drugsgebruik, ligt de focus nu breder. Het programma begint bij jonge kinderen en omvat ook roken, alcohol, vapen, gamen en gokken. Volgens het college is vroeg beginnen nodig om problemen later te voorkomen, met als doel onder meer een vape-vrije brugklas.

Lokale partners

De gemeente werkt samen met meer dan twintig organisaties, waaronder scholen, sportverenigingen, kerken en welzijnsinstellingen. Ook organisaties als Stichting Zijn en Youth for Christ zijn betrokken. De gedachte achter de aanpak is dat opvoeding en preventie een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. Jongeren worden gestimuleerd om mee te doen aan sport en andere activiteiten, zoals kickboksen, als gezond alternatief voor middelengebruik. Om jongeren te bereiken maakt de gemeente ook gebruik van sociale media.

Naast preventie is er aandacht voor toezicht en zorg. Zo kijkt de gemeente naar naleving van regels in de horeca en naar ondersteuning van kwetsbare groepen, zoals arbeidsmigranten en sekswerkers. De reden voor deze specifieke aandacht is dat er bij beide groepen regelmatig sprake is van uitbuiting of mensenhandel.

Kosten en toekomst

Voor het jaar 2026 is een budget van ongeveer € 600.000,- beschikbaar. Dit geld komt uit de reserve van het sociaal domein en de gemeentelijke begroting. Het is de bedoeling dat de gemeente op termijn een stap terug doet en dat maatschappelijke partners meer taken overnemen. Ook wil de gemeente besparen door minder externe adviseurs in te huren en vaker gebruik te maken van eigen medewerkers en bestaande kennis bij partners.

Kritiek op meetbaarheid

Tijdens de vergadering uitten meerdere fracties zorgen over hoe de resultaten van het programma worden gemeten. Partijen als Gaan en VVD vinden dat de plannen nog te weinig concrete doelen bevatten. Zij willen duidelijker zien wat het effect is van de investeringen. De wethouder gaf aan dat wordt gewerkt aan een dashboard met gegevens om beter te kunnen volgen wat werkt en waar bijsturing nodig is. Daarbij wordt gekeken naar deelname aan activiteiten en signalen van samenwerkingspartners.

Andere fracties, waaronder SGP en PvdA, benadrukten dat een veilig en stabiel gezin de basis vormt voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Uiteindelijk stemden 23 raadsleden voor het voorstel en 2 tegen. De tegenstemmen kwamen van Trots op Goeree-Overflakkee. Die fractie gaf aan het plan op zichzelf te waarderen, maar niet in te stemmen vanwege de opname van het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Met het besluit heeft de raad zich vastgelegd op een aanpak die is gericht op de lange termijn, waarbij de eerste resultaten voorzichtig positief worden genoemd.

Door Internetredactie Omroep Archipel