Gemeente zet in op preventie van verslaving met nieuw convenant

Op maandag 2 februari 2026 hebben verschillende organisaties uit het onderwijs, zorg, welzijn, veiligheid en de gemeente Goeree-Overflakkee het vernieuwde SamenZien-convenant ondertekend. Dit convenant, dat de samenwerking tot 2031 garandeert, is gericht op het voorkomen en aanpakken van verslavingsproblematiek op het eiland. De ondertekening markeert een voortzetting van de reeds bestaande samenwerking tussen deze partners, die gezamenlijk willen bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van Goeree-Overflakkee.

Het SamenZien-convenant is een gezamenlijk initiatief van lokale organisaties, waaronder zorginstellingen, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en veiligheidsdiensten. De organisaties werken samen om verslaving te voorkomen, de gevolgen van verslavingsproblematiek te verminderen en waar nodig passende zorg en ondersteuning te bieden.

Samen voor gezondheid

Wethouder Berend Jan Bruggeman van Goeree-Overflakkee benadrukte tijdens de ondertekening dat samenwerking essentieel is om jongeren in de regio een gezonde toekomst te bieden. “We kunnen dit als gemeente niet alleen. Alleen door samen te werken met zorg, onderwijs, jongerenwerk en andere betrokken organisaties kunnen we ervoor zorgen dat jongeren veilig kunnen opgroeien en dat mensen met verslavingsproblemen de juiste ondersteuning krijgen," aldus Bruggeman. Hij riep daarnaast andere organisaties op om zich aan te sluiten bij het initiatief om samen een gezond en vitaal Goeree-Overflakkee te creëren.

Kansen voor jongeren

De focus van SamenZien ligt niet alleen op het aanpakken van bestaande verslavingen, maar ook op het voorkomen ervan. De deelnemende organisaties willen jongeren in een omgeving laten opgroeien waarin middelengebruik geen normaal onderdeel van hun leven is. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het doorbreken van taboes rondom verslaving, het bieden van preventieve maatregelen en het versterken van de signalering van problemen.

Juiste moment

Volgens Marleen van Berkum, directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee (SWVGO), is het essentieel dat kinderen en jongeren de juiste ondersteuning krijgen. “Binnen het onderwijs zien we hoe belangrijk het is dat leerlingen op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Door goed samen te werken binnen SamenZien kunnen scholen en partners beter inspelen op de behoeften van deze jongeren,” zegt Van Berkum.

Breder perspectief

Ook Stichting Kairos, die al jaren actief is in de regio, ziet de waarde van de brede aanpak. Directeur Bjørn Noordzij van de stichting benadrukt dat verslavingsproblematiek niet op zichzelf staat en vaak verschillende aspecten van iemands leven raakt. “Het vraagt om een gezamenlijke inspanning en een langdurige inzet van verschillende partijen om mensen met verslavingsproblemen op de juiste manier te begeleiden,” aldus Noordzij.

Vernieuwde afspraken

Het nieuwe convenant is een voortzetting van het eerdere convenant dat liep van 2021 tot 2024. De betrokken organisaties hebben de samenwerking geëvalueerd en de afspraken geherijkt voor de komende vijf jaar. De vernieuwde afspraken leggen de nadruk op het blijven delen van kennis, het gezamenlijk optrekken in de aanpak en het versterken van de samenwerking op verschillende terreinen. De ondertekening van het convenant markeerde de officiële start van de nieuwe periode, hoewel enkele partners het document later nog zullen ondertekenen.

Met deze gezamenlijke inzet hopen de betrokken organisaties een substantiële bijdrage te leveren aan het voorkomen van verslavingen en het ondersteunen van degenen die ermee te maken hebben, en daarmee de leefbaarheid en veiligheid van Goeree-Overflakkee voor de komende jaren te verbeteren.

