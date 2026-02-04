Drugshandel en overlast in Rijnmond: afname op Goeree-Overflakkee

In 2025 is het aantal drugszaken in de regio Rijnmond opnieuw gestegen, met een toename van 6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van de politie. De stijging, die het hoogste aantal drugszaken in tien jaar laat zien, wordt vooral in gemeenten zoals Dordrecht en Nissewaard waargenomen, waar de politie actief ingrijpt in de bestrijding van drugs. In tegenstelling tot deze steden, is er op Goeree-Overflakkee juist een daling van het aantal geregistreerde drugszaken.

Door Omroep Archipel & Rijnmond

In totaal werden in 2025 1700 drugszaken geregistreerd in de regio Rijnmond, wat een stijging van 6 procent is ten opzichte van 2024. Het aantal geregistreerde zaken ligt net onder de gemiddelde landelijke stijging van 7 procent. De regio heeft te maken met zowel harddrugs als softdrugs.

Op Goeree-Overflakkee werden in 2025 23 drugszaken geregistreerd, een afname ten opzichte van de 36 zaken in 2024 en 29 in 2023.

Oorzaak onduidelijk

De stijging van het aantal drugszaken in de regio Rijnmond betekent niet noodzakelijk dat er meer drugsgebruik of -handel is. Het aantal registraties kan ook stijgen doordat de politie vaker ingrijpt en zaken registreert. Aan de andere kant kunnen regio's met lagere aantallen drugszaken toch veel last hebben van de impact van drugs, bijvoorbeeld door omvangrijke onderzoeken die minder meldingen opleveren.

Ondanks de stijging van het aantal drugszaken, blijkt uit de cijfers dat niet altijd overlast wordt gemeld in de gebieden waar drugs verhandeld of gebruikt worden. In Rotterdam en Dordrecht ervaren inwoners de meeste overlast van drugs- of drankgebruik, maar in Dordrecht nam de overlast ondanks de stijging van het aantal drugszaken met 11 procent af. In Nissewaard bleef de overlast eveneens beperkt, met een daling van 9 procent. In Rotterdam bleef de overlast gelijk ten opzichte van 2024.

Op Goeree-Overflakkee werd in 2025 68 keer overlast gemeld, een afname van 17 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In 2024 werden er 82 meldingen gedaan, en in 2023 waren dat er 76.

Optelsom

Deze daling kan mogelijk te maken hebben met vaker ingrijpen door de politie, hoewel de politie zelf geen specifieke verklaring geeft. De woordvoerder benadrukt dat het overlastcijfer een optelsom is van meldingen over zowel drank- als drugsgebruik, waardoor het mogelijk is dat de daling van de overlast deels te maken heeft met andere factoren, zoals een afname in alcoholgerelateerde verstoringen.

De situatie in de regio Rijnmond laat zien dat er grote regionale verschillen zijn in het aantal drugszaken en de ervaren overlast. Terwijl sommige steden een stijging van de drugszaken en overlast ervaren, is er in andere gebieden, zoals Goeree-Overflakkee, juist sprake van een afname.

