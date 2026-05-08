Eerste nachtbus rijdt op zaterdag 23 mei 2026





De pilot met de nachtbus vanuit Rotterdam start op zaterdag 23 mei 2026. Deze Niteliner N36 Rotterdam - Ouddorp vertrekt elke zaterdagnacht om 03:00 uur vanaf Rotterdam Centraal.

Onderweg wordt gestopt bij de haltes Numansdorp A29 en N59 Den Bommel en in Nieuwe-Tonge, Sommelsdijk, Middelharnis, Dirksland, Melissant, Stellendam en Goedereede. Om 04:52 uur is de laatste halte de Bernhardweg in Ouddorp.

Voor deze Niteliner geldt een aangepast tarief van € 10,70 voor een enkele reis. OV-studentenkaarten zijn niet geldig in de nachtbus.

De nachtbus tussen Rotterdam en Ouddorp is een proef naar aanleiding van vragen van jongeren. Zij willen graag veilig vervoer naar huis na het uitgaan. De laatste bus vanaf Zuidplein vertrekt tot nu toe rond middernacht. De proef kost ruim € 62.000,- per jaar en wordt betaald uit de algemene reserve. Na zes maanden volgt een evaluatie. Het succes wordt vooral gemeten aan het aantal reizigers: de gemeente hanteert een gemiddelde van 15 passagiers per rit als belangrijke graadmeter.

Door Internetredactie Omroep Archipel