Stellendam 'in rep en roer' om ontsnapte alpaca's





Voetbalclub VV Stellendam keek woensdagmiddag 8 juli 2026 vreemd op toen er vier ontsnapte alpaca's op het sportcomplex rondliepen. De dieren waren daar terecht gekomen nadat ze waren ontsnapt van een weide verderop in het dorp. Het viertal werd door agenten ingesloten door twee doelen tegen elkaar te zetten.

Door Rijnmond

De weide waarin de alpaca's normaal gesproken rondlopen, daar was door onbekenden een hekje opengezet. “Daardoor waren vier van mijn vijf alpaca's ontsnapt en naar de voetbalclub gelopen. Ik was precies niet thuis en zat op de Veluwe. Ik werd gelijk gebeld door iedereen, het hele dorp was in rep en roer”, vertelt Astrid van der Putten, de eigenaresse van de alpaca's.

Bij voetbalclub VV Stellendam wisten ze de alpaca’s te vangen door de dieren met twee doeltjes in te sluiten. De dieren zijn vervolgens in goede gezondheid teruggebracht naar de weide, waar ze werden herenigd met hun achtergebleven soortgenoot.

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