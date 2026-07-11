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Bloementelers krijgen uitzondering op wateronttrekkingsverbod

Bloementelers krijgen uitzondering op wateronttrekkingsverbod - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Zaterdag 11 juli 2026

Voor bloementelers in bemalingsgebied Kilhaven en enkele peilgebieden van bemalingsgebied Wittebrug geldt een uitzondering op het wateronttrekkingsverbod. Waterschap Hollandse Delta stelde dat verbod op 25 juni 2026 in vanwege de aanhoudende droogte.

In dit gebied zijn verschillende bloementelers actief. Het verbod heeft grote gevolgen voor de telers, omdat hun bloemen bij hoge temperaturen en veel zon kunnen verbranden. De uitzondering is gebaseerd op de landelijke verdringingsreeks. Deze rangorde bepaalt hoe het beschikbare oppervlaktewater bij (dreigende) schaarste wordt verdeeld en welke belangen daarbij voorrang krijgen.

Verneveling
Het waterschap zegt in dit geval een uitzondering te maken omdat zonder vernevelingsmogelijkheid in een hete periode met veel zon de bloemenoogst direct verloren kan gaan. Dit brengt voor de telers grote economische schade met zich mee. Ook is er een relatief kleine hoeveelheid water nodig voor verneveling om de bloemen intact te houden. "Deze hoeveelheid water leidt niet tot onherstelbare ecologische schade in de omgeving", meldt het waterschap.

Er is besloten dat de bloementelers op dagen met een luchttemperatuur van minimaal 25 graden en veel zon tussen 11:00 en 16:00 uur water mogen onttrekken voor het vernevelen. Deze telers ontvangen hiervoor een gedoogbeschikking die de uitzondering vastlegt.

Het waterschap evalueert de situatie over een maand en besluit dan of het nodig is de beschikkingen te verlengen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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