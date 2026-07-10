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Keukenbrand in kantine van voetbalclub

Foto behorende bij Keukenbrand in kantine van voetbalclub
Foto behorende bij Keukenbrand in kantine van voetbalclub

Vrijdag 10 juli 2026

Vrijdagmiddag 10 juli 2026 is een kleine brand ontstaan in de kantine van voetbalclub D.V.V.'09 aan de Hondsgalgweg in Dirksland. De brandweer rukte met meerdere eenheden met spoed uit naar de melding.    

Bij aankomst bleek sprake te zijn van een kleine brand in de keuken van de kantine. De brandweer had de brand snel onder controle. Vervolgens is het pand geventileerd om de rook te verwijderen. Bij de brand raakte niemand gewond. 

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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