Basisscholieren zetten zich massaal in voor inzameling elektronisch afval





Vijf basisscholen op Goeree-Overflakkee deden mee aan de jaarlijkse E-waste Race. Van 8 juni tot en met 2 juli 2026 zamelden de scholen zoveel mogelijk elektronisch afval in. De competitie wordt georganiseerd door de RAD, Wecycle, de gemeente Goeree-Overflakkee en de gemeente Hoeksche Waard.

De School met de Bijbel in Sommelsdijk is een van de scholen op het eiland die meedeed. De winnende school kon een schoolreisje naar het Maritiem Museum winnen. Toch deden de leerlingen niet alleen mee vanwege de prijs. Ze zijn onder de indruk van het idee achter de wedstrijd en het belang van het inzamelen van afgedankte apparaten. Dat motiveerde de kinderen om spullen te recyclen en in te zamelen.

De wedstrijd zorgt ook voor een gevoel van saamhorigheid onder de leerlingen. “Ja, het is leuk om samen te werken en ook om met elkaar langs de deuren te gaan”, vertelt een van hen. Ze hebben dan ook flink wat werk verzet. Zo zijn er folders uitgedeeld waarin werd gevraagd om waterkokers, mobiele telefoons en batterijen. Dat had effect: “Het waren heel veel batterijen, ongelooflijk veel batterijen.”

De kinderen keken elke dag enthousiast in de klas naar de tussenstand op het bord. “Hoe staan we ervoor? Dat motiveert enorm”, vertelt een leerkracht. “Ze doen steengoed hun best. Ze willen graag winnen.”

De Groen van Prinstererschool uit Klaaswaal won de E-waste Race. De tien basisscholen uit Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard zamelden samen met buurtbewoners maar liefst 7.171 oude elektronische apparaten in en gaven 59 apparaten door via Marktplaats. Dankzij hun inzet belandt dit elektronische afval niet in de verbrandingsoven, maar krijgt het een tweede leven door hergebruik of recycling.

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Door Internetredactie Omroep Archipel