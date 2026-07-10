Overleg tussen gemeente en Goed voor Goed over terugvordering 330.000 euro





Dreigt het einde voor Goed voor Goed? De organisatie moet de gemeente een terugvordering van € 330.000 betalen binnen dertig dagen, maar zegt dat dit niet mogelijk is. Maandag 13 juli 2026 is er overleg tussen de stichting en de gemeente om tot een oplossing te komen.

Goed voor Goed krijgt een jaarlijkse subsidie van de gemeente Goeree-Overflakkee en moet achteraf verantwoording afleggen over wat er met het ontvangen geld is gebeurd. “Wij hebben een cliëntvolgsysteem en houden precies bij wie er per dagdeel bij ons aan het werk is”, vertelt directeur Joost van Welsenis. “We registreren alles en kunnen alles verantwoorden, maar niet op de manier waarop de gemeente wil.” Voor de jaren 2022, 2023 en 2024 is de verantwoording volgens de gemeente niet voldoende.

Knelpunt in verantwoording

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 9 juli 2026 heeft GAAN vragen gesteld over deze situatie. Volgens wethouder Huising is er in het verleden al voor ongeveer één miljoen euro aan subsidies vastgesteld op basis van "aannemelijkheid", maar blijft er nu ruim drie ton over die formeel niet kan worden verantwoord. “Ik denk dat het niet de plaats is om nu te zeggen dat het aan ons of aan Goed voor Goed ligt”, geeft de wethouder aan.

Volgens hem moet er gekeken worden hoe “de systeemwereld en de leefwereld” dichter bij elkaar kunnen worden gebracht en de KPI’s beter kunnen worden vastgesteld. KPI’s zijn meetbare indicatoren die aangeven hoe een organisatie presteert.

Volgens de SGP is er al in 2023 door Goed voor Goed aan de bel getrokken en aangegeven dat er iets moest gebeuren. Vervolgens zouden medewerkers van de gemeente een halfjaar hebben rondgelopen bij de stichting om die twee werelden dichter bij elkaar te brengen en elkaar beter te begrijpen. De partij vraagt zich dan ook af waar het is misgegaan.

Kwetsbare inwoners

Bij Goed voor Goed werken kwetsbare inwoners die mogelijk zonder begeleiding zouden komen te zitten. “Mensen zonder indicatie kunnen direct bij ons aan de slag, zonder eerst naar een loket te hoeven. Ze noemen het wel eens het granieten bestand; wij krijgen deze mensen wel in beweging”, legt Van Welsenis uit. “Er is ook altijd goed contact geweest met de gemeente, meestal wel tweewekelijks.”

Volgens hem is het niet te doen om de inzet van medewerkers op de gevraagde manier te verantwoorden. “We zouden dan moeten vastleggen dat vanmorgen begeleider X tien minuten met cliënt Y heeft gezeten, zoals in de thuiszorg. Zo werkt het niet bij ons. Eén begeleider ondersteunt meerdere mensen tegelijk; dat loopt voortdurend door elkaar heen.”

Goede hoop

Toch heeft Van Welsenis goede hoop dat het uiteindelijk goedkomt. “We hebben maandag overleg met de nieuwe coalitie en de wethouder, dat is een serieuze delegatie. Maar als de gemeente niets doet, dan moeten we betalen. En dat kunnen we niet, want anders hadden we de subsidie ook niet nodig.”

Volgens hem heeft de gemeente laten weten dat de situatie niet zo is bedoeld en dat zij naar een oplossing wil zoeken. Ook wethouder Huising geeft tijdens de vergadering aan het zonder “verdere scherven” te willen oplossen.

Naast een oplossing voor de terugbetaling van € 330.000 wil Goed voor Goed tijdens het overleg ook duidelijkheid krijgen over de subsidies voor 2025 en 2026. Daarmee hoopt de stichting een herhaling van deze situatie te voorkomen. “Maandag krijgen we hopelijk opheldering. Anders is dit het einde van Goed voor Goed”, besluit Van Welsenis.

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Door Internetredactie Omroep Archipel