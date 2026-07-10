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Brand op bovenverdieping monumentaal pand in Dirksland

Foto behorende bij Brand op bovenverdieping monumentaal pand in Dirksland
Foto behorende bij Brand op bovenverdieping monumentaal pand in Dirksland
Foto behorende bij Brand op bovenverdieping monumentaal pand in Dirksland
Foto behorende bij Brand op bovenverdieping monumentaal pand in Dirksland
Foto behorende bij Brand op bovenverdieping monumentaal pand in Dirksland
Foto behorende bij Brand op bovenverdieping monumentaal pand in Dirksland

Vrijdag 10 juli 2026

Bij een brand op de bovenverdieping van een monumentaal pand aan de Voorstraat in Dirksland is vrijdagochtend 10 juli 2026 veel rook uit het dak vrijgekomen. De brandweer rukte omstreeks 11:10 uur met meerdere voertuigen uit om de brand te bestrijden.

Het pand werd uit voorzorg ontruimd. De aanwezige bewoners zijn buiten opgevangen. Ook een ambulance kwam ter plaatse om ondersteuning te verlenen. Ambulancemedewerkers hebben 1 persoon nagekeken in verband met rookintoxicatie. Brandweerlieden hebben controles uitgevoerd en de woning geventileerd. Salvage is ter plaatse gekomen en kijkt samen met de brandweer of en wanneer de bewoners weer terug kunnen naar huis.

Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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