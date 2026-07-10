Raad vraagt pas op de plaats bij ontwikkeling Spuiplein na financiële tegenvallers





De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft besloten voorlopig geen nieuwe onomkeerbare stappen te zetten in de gebiedsontwikkeling van het Spuiplein in Middelharnis. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2026 stond de financiële situatie van het project centraal. Een meerderheid van de raad wil eerst meer inzicht in de actuele kosten, de risico’s en de mogelijkheden om bij te sturen voordat het project verdergaat.

De ontwikkeling van het Spuiplein loopt al enkele jaren. De gemeenteraad nam in 2021 en 2023 besluiten over de voorbereiding van het project. Op 19 juni 2024 stelde de raad het bestemmingsplan, de grondexploitatie en de bijbehorende verliesvoorziening vast. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen. De eerste fase van het nieuwe parkeerterrein is bijna afgerond, de aanleg van een voetgangersbrug is in uitvoering en er vinden saneringswerkzaamheden plaats. Ook zijn de woningen in het gebied al in de verkoop en heeft de ontwikkelaar een vergunning aangevraagd voor de bouw.

Aanleiding voor het debat is het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2026. Daaruit blijkt dat de financiële uitgangspunten van het project opnieuw zijn berekend en dat de kosten verder oplopen. Een belangrijke oorzaak is het wegvallen van een eerder verwachte subsidie uit de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden. Daarnaast zorgen aangepaste rente- en kostenramingen voor een hogere verliesvoorziening.

Tijdens de vergadering verschilden de fracties van mening over de ernst van de financiële ontwikkelingen. Sommige raadsleden wezen erop dat de stijging van de verliesvoorziening beperkt lijkt, terwijl anderen aangaven dat vooral de onderliggende risico’s en de financiële onzekerheden beter in beeld moeten worden gebracht.

De fracties van Gaan, VVD, CDA en D66 dienden daarom een motie in om het college tijdelijk geen nieuwe onomkeerbare juridische, financiële of uitvoerende verplichtingen te laten aangaan. Volgens de indieners is meer duidelijkheid nodig over de actuele financiële situatie, de risico’s van het project en de ruimte die de gemeenteraad nog heeft om keuzes te maken. Zij vinden dat de raad eerst alle informatie moet kunnen beoordelen voordat verdere besluiten worden uitgevoerd.

Het college en de fracties van PRO, SGP en ChristenUnie ontraadden de motie. Zij waarschuwden dat het stilleggen van het project kan leiden tot extra kosten, mogelijke schadeclaims van ontwikkelaars en nutsbedrijven en een verdere verslechtering van de financiële positie van het project. Volgens hen is de uitvoering al zo ver gevorderd dat een onderbreking grote gevolgen kan hebben.

Ondanks deze bezwaren werd de motie aangenomen. Negentien raadsleden stemden voor en tien tegen.

De verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd binnen twee weken een technische bijeenkomst voor de gemeenteraad te organiseren. Tijdens die bijeenkomst worden de financiële risico’s en de gevolgen van zowel doorgaan als vertragen van het project nader toegelicht. Omdat daarbij vertrouwelijke informatie over aanbestedingen en financiële gegevens wordt besproken, zal de bijeenkomst waarschijnlijk achter gesloten deuren plaatsvinden. Daarna kan de gemeenteraad zich opnieuw uitspreken over het vervolg van de gebiedsontwikkeling.

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Door Internetredactie Omroep Archipel