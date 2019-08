Achtervolging in de lucht boven Goeree-Overflakkee

Woensdag 7 augustus 2019 maakten diverse vliegtuigen bijzondere manoeuvres boven Goeree-Overflakkee. De Koninklijke Luchtmacht vloog voor opnames van een TV-serie met maar liefst twee F16’s, een PC7, C130 en een civiele helikopter. De manoeuvres vonden plaats boven Goeree-Overflakkee, provincie Zeeland, het westen van Noord-Brabant en Scheveningen. Donderdag 8 augustus worden er ook opnames gemaakt. Tweeten

