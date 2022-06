Achthuizen uit het goede hout gesneden

Al eerder maakte de jonge kunstenaar Vince Trommel voor de museumwinkel van het Streekmuseum houtsneden. Te denken aan het Laantje van Middelharnis, het fort en het raadhuis van Ooltgensplaat, de kerk en molen van Oude,- en Nieuwe-Tonge en de watertoren van Zuidzijde. Nu is ook Achthuizen uit het goede hout gesneden.

Houtsneden worden niet meer zoveel gemaakt. De kunstenaar Vince is weken lang bezig geweest om in hout deze afbeeldingen uit te gutsen en te snijden. En dan ook nog in spiegelbeeld! Fouten maken is niet mogelijk, want bij één kleine fout, moet hij helemaal opnieuw beginnen.

De afdruk van een houtsnede is 14,5 x 10,2 cm groot en een leuk cadeautje voor Vaderdag. De markante molen “Windlust” en de Rooms katholieke kerk staan dit keer centraal in het werk van Trommel.

De museumwinkel is dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 14:00-17:00 uur. De afdrukken van de houtsnede worden verkocht voor €19,95 per stuk en zijn in beperkte oplage gedrukt. Met de aanschaf steunt u het Streekmuseum Goeree-Overflakkee.