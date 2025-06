Actie 'Kruukplaetjes voor Elin' brengt ruim € 4.000,- op

Op 23 en 24 mei 2025 bakte de familie Smit samen met kennissen en vrienden 8.000 kruukplaetjes voor het goede doel. De actie, ‘Kruukplaetjes voor Elin’, was onderdeel van de bredere campagne ‘Onderzoek voor Elin’ en bracht in twee dagen tijd ruim € 4.000,- op.

De opbrengst gaat naar onderzoek naar Leukodystrofie, een zeldzame hersenziekte waarbij de witte stof in de hersenen wordt aangetast. De aanleiding voor de actie is de 7-jarige Elin Fase uit Dirksland, bij wie begin 2024 deze aandoening werd vastgesteld. Sindsdien zetten haar familie en betrokkenen zich in om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek, in de hoop bij te dragen aan een betere levenskwaliteit voor Elin en andere kinderen met deze ziekte.

De actie ‘Onderzoek voor Elin’ startte in oktober 2024 en heeft inmiddels meer dan € 64.000,- opgebracht. Met dit bedrag konden onderzoekers van Amsterdam UMC een studie starten. Volgens de familie leidde dat recent tot een eerste ontdekking: een mogelijk lek in een hersenpompje zou verband houden met Elins ziektebeeld. Dat geeft volgens hen hoop op verdere inzichten.

Ook de kruukplaetjesactie was een voorbeeld van lokale samenwerking. Een bakker uit de regio sponsorde de ingrediënten en de snackbar in Dirksland verzorgde maaltijden voor de vrijwilligers. In totaal werden 800 zakjes van het traditionele Flakkeese koekje verkocht.

Naast deze actie werden eerder al diverse initiatieven georganiseerd, waaronder een wandeltocht, een volleybaltoernooi en een sponsoractie op een basisschool. De steun kwam niet alleen uit Goeree-Overflakkee, maar ook daarbuiten. “We zijn overweldigd door alle betrokkenheid,” aldus de ouders van Elin. “Iedere bijdrage, klein of groot, helpt.”

De fondsenwerving voor het lopende onderzoek gaat door. Wie wil bijdragen, kan dat doen via: www.doneeractie.nl/onderzoek-voor-elin/-96970

