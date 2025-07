Meeuwen, maden en gemopper, maar gemeente vertrouwt op gezond verstand

Vuilniszakken naast de containers, PMD-zakken die veel te vroeg aan de lantaarnpaal hangen, oude meubels die dagenlang op de stoep staan en rondslingerend huisvuil uit gescheurde zakken. Ook op Goeree-Overflakkee ergeren mensen zich regelmatig aan buren die zich niet aan de regels voor het aanbieden van afval houden.

Omroep Archipel plaatste in mei 2025 een artikel over de resultaten van een enquête over het gemeentelijk afvalbeleid. Op Facebook stonden veel reacties onder het artikel. De algemene tendens was dat de positieve geluiden uit de enquête wel erg rooskleurig klonken. Vooral over de inzameling van PMD zijn veel inwoners ontevreden. ‘Het straatbeeld is er niet mooier op geworden’, schreef iemand. ‘Sterker nog, als er zakken blijven hangen omdat er 1 of 2 dingen in zitten wat niet mag dan gaan de meeuwen ermee aan de haal...’

Een greep uit de reacties:

‘PMD is een bende, stank, vliegen, maden en een waardeloos gezicht.’

‘Dat komt omdat er veel mensen zijn die de zakken na de ophaaldag alsnog aan de paal hangen.’

‘Plastic hangen ze al dagen, ook met harde wind, buiten.’

‘Erg vervelend die zakken, ik heb geen tuin en ga ze echt niet binnen bewaren. Dus hang ze altijd buiten. Verschrikkelijk systeem.’

‘…uiteindelijk wordt alles op een berg gelost.’

Een van de reacties was een advies aan de RAD en de gemeente. ‘Gewoon weer elke week of iig om de 2 weken de restafval container ophalen’, schreef die. ‘Het wordt weer warmer en de maden kruipen er straks weer uit, de groene zakjes weer open gevreten door meeuwen katten en ratten.‘

In 2024 kwamen er bij de gemeente, via Fixi of telefonisch, in totaal 2019 meldingen binnen over afval, vertelt een woordvoerder van de gemeente. “Dat gaat om meldingen voor het verkeerd aanbieden van afval, maar ook bijvoorbeeld over zwerfafval, afvaldumping of bijplaatsen naast verzamelcontainers.”

Dit jaar ligt het aantal meldingen voorlopig relatief een stuk lager. Voor 2025 staat de teller tot nu toe op 332. “Het aantal meldingen in 2024 was relatief hoog, omdat er ook een verandering was in de afvalinzameling, met PMD aan huis wekelijks inzamelen en het weghalen van de PMD-verzamelcontainers. Daar moesten mensen aan wennen en dat blijkt ook uit het veel lagere aantal meldingen in 2025.”

Ook bij de RAD komen wekelijks meldingen binnen van verkeerd aangeboden afval. “Dat zijn er naar schatting 75 per week. Bij de inzameling van PMD kijkt de RAD of er andere inhoud inzit dan alleen lege verpakking van plastic, blik en lege drinkpakken. Denk hierbij aan restafval, voorwerpen van hard plastic en piepschuim. Dat wordt vastgelegd en gemeld.”

De meest voorkomende klacht is dat afval verkeerd wordt aangeboden. “Daardoor worden zakken opengescheurd door dieren. Het kan ook voorkomen dat verkeerd aangeboden afval door de vuilnisophalers wordt afgekeurd. Dan blijft het even hangen met een rood label eraan.” Gemeente en RAD hopen op die manier dat de inwoner die de overtreding heeft begaan door het rode label zijn fout inziet en dit aanpast. Als dat niet het geval is, wordt het met de volgende ophaalbeurt alsnog meegenomen.

Volgens de gemeente is het verkeerd aanbieden van afval zeker een aandachtspunt. “Voor het overgrote deel gaat het goed met het aanbieden van huishoudelijke afval. Inwoners doen het goed. Als er sprake is van verkeerd aanbieden van afval, zien we wel dat de omgeving het als heel vervelend ervaart.” De sociale controle in buurten speelt daarbij een rol. Ook blijft de gemeente inwoners informeren over het juist aanbieden van afval. “De RAD is onze afvalstoffendienst en zet continu in op communicatie rond het juist aanbieden van afval en afvalsoorten. Als gemeente pakken we meldingen op en handhaven zo nodig.”

Boetes voor afvalovertredingen worden door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) geïnd, nadat een proces verbaal is opgemaakt door politie of boa’s. In 2024 werden ongeveer 80 afval gerelateerde boetes opgelegd. “Dat is een schatting en heeft betrekking op alle afval gerelateerde overtredingen, dus niet alléén het verkeerd aanbieden van afval. Ook dumpingen van chemisch afval of afval in de natuur vallen hieronder.”

In sommige gemeenten, zoals Rotterdam, worden naast deze boetes ook bestuurlijke boetes opgelegd. In buurgemeente Voorne aan Zee is sprake van herstelsancties, zoals een dwangsom, vooral bij herhaalde overtredingen. Ook kunnen bewoners in andere gemeenten worden aangeslagen voor de extra kosten van opruimacties. Zo gaan boa’s van de gemeente Leidschendam-Voorburg vanaf 1 september 2025 een scanauto inzetten om fout geplaatst grofvuil op te sporen. Als de gemeente kan achterhalen wie het afval heeft aangeboden, krijgt de betreffende inwoner alsnog een rekening voor de opruimkosten, zo staat op de website van de gemeente te lezen.

Op Goeree-Overflakkee gebeurt dat niet. In de gemeente Goeree-Overflakkee richt de handhaving zich vooral op communicatie, waarschuwingen, toezicht en, indien nodig, het daadwerkelijk opleggen van boetes. “De gemeente Goeree-Overflakkee werkt niet met bestuurlijke boetes”, legt de woordvoerder uit. “Eventuele extra kosten van de afvalverwerker worden ook niet in rekening gebracht.”

Heffing

Volgens de gemeente worden de hogere kosten die hierdoor ontstaan niet doorberekend aan inwoners. “Meer verkeerd geplaatst afval in een jaar zorgt dus niet dat de afvalstoffenheffing het jaar daarna hoger uitvalt,” aldus de woordvoerder. Gemeente Goeree-Overflakkee vertrouwde tot nu toe dus vooral op het fatsoen en gezond verstand van de inwoners.

Toch kan de afvalstoffenheffing in de toekomst wél omhoog gaan. De gemeenteraad besloot onlangs om vanaf 2026 te bezuinigen en tegelijk de inkomsten te verhogen. Zo gaat de toeristenbelasting omhoog en worden financiële reserves ingezet om tekorten op te vangen. Ook onderzoekt de gemeente extra maatregelen die in november 2025 definitief worden vastgesteld.

Een van de voorstellen is het verhogen van de afvalstoffenheffing van 80% naar volledige kostendekking. Daarnaast worden gemeentelijke heffingen in bredere zin verhoogd, al blijft de ambitie om onder het landelijk gemiddelde te blijven. Hiermee wil de gemeente de begroting sluitend krijgen zonder dat de lasten onnodig zwaar drukken op inwoners.

