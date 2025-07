'Ruilverkaveling' en 'Van eiland naar wij-land' tegen huisartsentekort

Huisartsen met burn-out klachten en patiënten die minder makkelijk terecht kunnen met niet spoedeisende kwalen. Dat zijn de gevolgen van de druk op de huisartsenzorg, ook op Goeree-Overflakkee. Samenwerking kan helpen.

Het landelijk huisartsentekort speelt dus ook op Goeree-Overflakkee. De Algemene Rekenkamer spreekt in een rapport in april van dit jaar de verwachting uit dat het huisartsentekort alleen maar zal toenemen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft daarop laten weten wat er volgens. de organisatie nodig is: we willen dat meer mensen kiezen voor het huisartsenvak, dat het praktijkhouderschap laagdrempeliger wordt en dat de werkdruk omlaag gaat.

Omroep Archipel heeft samen met Rijnmond en de samenwerkende streekomroepen in kaart gebracht waar de knelpunten in de regio liggen. De LHV geeft in een reactie aan dat er op Goeree-Overflakkee geen acute nood is als het gaat om het aantal huisartsen, maar dat er op termijn wel twee tot vier dokters worden gezocht. "De ervaring is dat vacatures lastig te vervullen zijn, ondanks flexibele werktijden en andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden", aldus een woordvoerder van de LHV.

Ruimtegebrek

"Huisartsen hebben het zwaar, ze doen hun best om iedereen de beste zorg te geven maar ze zijn moe", dat zegt bestuursvoorzitter Marloes Tack van huisartsenorganisatie Delta Dokters. Tack noemt naast het huisartsentekort, ook het gebrek aan fysieke ruimte: "Als je dokters weet te vinden, is het ook wel handig als je ze fysiek gezien ook kwijt kan. Heel veel praktijken kampen met ruimtegebrek. Er zijn weinig locaties waar ze een nieuwe praktijk kunnen opzetten of kunnen uitbreiden." Delta Dokters is de huisartsenorganisatie voor Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Rozenburg.

Tack ziet hierin ook een rol voor de gemeentes als het gaat om huisvesting: "Ik hoop dat we de komende jaren met de gemeentes op de eilanden stappen kunnen maken, zodat er bijvoorbeeld bij het bouwen van nieuwe woonwijken al op voorhand rekening mee gehouden wordt, dat die mensen ook huisartsenzorg nodig hebben. En dat er dus ook nagedacht wordt waar die huisartsen gevestigd moeten worden."

Grote stad

Voor gebieden als de Drechtsteden en Goeree-Overflakkee is het niet makkelijk om jonge huisartsen te vinden die een praktijk willen beginnen. In Rotterdam speelt dat minder. Dat komt omdat de opleiding tot huisarts in Rotterdam is gevestigd. Veel mensen blijven daar hangen. "De gevoelde afstand tot de grote stad speelt in Goeree-Overflakkee een rol", zegt de LHV. Dat merkt Tack ook: "Het is hier veel leuker, maar dat weet je pas als je er geweest bent."

Delta Dokters probeert jonge dokters naar Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten te krijgen. "We hebben een project waarbij we jonge dokters die overwegen praktijkhouder te worden, koppelen aan praktijkhouders die richting pensioen gaan. Een soort Boer Zoekt Vrouw, maar dan op z'n huisarts," legt Tack uit. Delta Dokters begeleid desgewenst jonge huisartsen bij het opzetten van een eigen praktijk.

Ruilverkaveling

Het is één van de vier speerpunten waarmee de organisatie de zorg op het eiland probeert te continueren. De zogenoemde ruilverkaveling, waarmee wordt geprobeerd de capaciteit te optimaliseren, is er onderdeel van. "We proberen, uiteraard in overleg met arts en patiënt, een soort uitruilsysteem op te zetten waardoor mensen dichterbij hun eigen woonplek een huisarts kunnen krijgen."

Het tweede speerpunt heeft te maken met de zorgvraag. Huisartsen krijgen veel op hun bord dat eigenlijk niet bij hen hoort. "We kijken of we dat kunnen laten plaatsvinden op de plek waar het hoort. Daar loopt het ook vaak spaak, dus dat is niet makkelijk maar je moet het van twee kanten aanpakken", beschrijft Tack.

Ondanks de krapte wil Delta Dokters de kwaliteit van de huisartsenzorg behouden en verbeteren, daar is ook één van de speerpunten. En als vierde noemt Tack 'Van eiland naar wij-land'. "Dat gaat over dat we het met elkaar moeten doen. Deels samen met andere zorgpartijen maar ook samen met de patiënt." Die laatste heeft hier ook een rol in, vindt Tack. "Een klein beetje meer 'grootmoeder weet raad' zou af en toe geen kwaad kunnen", formuleert de huisarts over de hoge werkdruk bij de huisartsen. Ook huisartsen en huisartspraktijken onderling kunnen meer doen om van 'eiland naar wij-land' te gaan. "Meer samenwerking zodat je minder kwetsbaar bent. Wij zijn van oudsher als huisartsen niet zo georganiseerd, we zijn allemaal kleine kruideniertjes die onze eigen toko draaien."

Vastlopen

Het huisartsentekort staat volgens Marloes Tack niet op zichzelf: "Je kunt je afvragen of er een huisartsentekort is of een zorgvraagoverschot", zegt ze. "De zorg loopt spaak en alles wat er in de tweede lijn vastloopt, komt allemaal bij ons." Tweedelijns zorg is bijvoorbeeld het ziekenhuis of de ggz. Huisartsenzorg wordt eerstelijns zorg genoemd.

Het vastlopen in de tweede lijn zorgt ervoor dat de zorg van huisartsen complexer wordt, meent Tack. "Wij houden mensen in behandeling die eigenlijk ergens anders terecht moet kunnen. En dan verstopt de boel dus. De huisarts is er altijd, dus als het ergens anders spaak loopt, dan vangen wij het uiteindelijk altijd op."

Druk

Daarmee loopt de druk voor huisartsen verder op. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft dus ook al aangegeven dat de werkdruk voor huisartsen omlaag moet. De belangenvereniging noemt onder meer het verminderen van administratieve rompslomp als oplossing. Ook het terugdringen van de wachtlijsten in de ggz kan bijdragen volgens de LHV.

Daarnaast vindt de LHV dat belemmeringen voor praktijkouderschap moeten worden weggenomen, zodat jonge huisartsen eerder voor een eigen praktijk kiezen. Uit recent onderzoek blijkt dat driekwart van de aankomend huisartsen dat wel wil. "Ze worden soms afgeschrikt door verhalen over hoge werkdruk en ze worden tijdens de opleiding niet altijd goed voorbereid op de praktijkvoeringstaken. Het helpt om dat soort drempels weg te nemen", laat een woordvoerder van de LHV weten.

De huisartsenvereniging benadrukt dat gemeenten, provincies, zorgverzekeraars, huisartsenopleidingen, de landelijke overheid en de huisartsen zelf hierin samen moeten optrekken.

Door Internetredactie Omroep Archipel