CuraMare en Sjaloom Zorg lanceren nieuw digitaal cliëntendossier

CuraMare en Sjaloom Zorg gaan samen een nieuw digitaal cliëntendossier introduceren, in samenwerking met SDB Zorgt en Gerimedica, gespecialiseerde bedrijven in zorgsoftware. Het nieuwe systeem stelt zorgverleners in staat om sneller en efficiënter cliëntinformatie vast te leggen en te delen. Ook de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers wordt vereenvoudigd, wat de zorg rondom cliënten verbetert.

Met het digitale dossier kunnen zorgteams de zorg beter afstemmen en persoonlijke zorg bieden. Eric Koppelaar, informatiemanager bij de zorgorganisaties, benadrukt dat de groeiende vraag naar zorg en het personeelstekort vraagt om slimme inzet van technologie, zonder de menselijke kant van de zorg uit het oog te verliezen.

De samenwerking maakt gebruik van twee systemen: het SDB ECD voor het vastleggen van zorggegevens en Ysis voor behandelinformatie. Door deze te combineren, ontstaat één compleet digitaal dossier, dat zowel zorgverleners als cliënten en hun naasten ten goede komt.

