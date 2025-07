Entrez: al 30 jaar een bijzondere plek in Middelharnis

Entrez is een lunchroom en cadeauwinkel in het centrum van Middelharnis. Een bijzondere plek, waar mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking werken. Soms hebben zij ook te maken met bijkomende psychiatrische aandoeningen of niet-aangeboren hersenletsel. De winkel bestaat inmiddels 30 jaar. Een begeleider en drie cliënten zijn al vanaf het begin bij Entrez betrokken.

Zelfgemaakt

Begeleider Jeanette de Jonge is al 30 jaar verbonden aan de lunchroom en cadeauwinkel. Zij heeft de ontwikkeling van Entrez van dichtbij meegemaakt. “We zijn in 1994 begonnen met een cadeauwinkel waarin we producten verkochten die we op beurzen inkochten. Tegenwoordig is alles wat je ziet zelfgemaakt,” vertelt De Jonge. Niet alleen cliënten van Entrez maken de producten, ook andere locaties van Gemiva in de omgeving leveren artikelen die in de winkel verkocht worden. Zoals De Bonte Koe in Sommelsdijk, D’n Duyt en De Werkbank in Middelharnis en het Serviceteam van Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. “In 1999 is uiteindelijk ook de lunchroom erbij gekomen,” voegt Jeanette toe.

Nooit meer weg

Cliënt Trudy Simons is samen met Corien Wielaard en An Hobbel al sinds de oprichting betrokken bij Entrez. Haar specialiteit is het maken van kaarsen voor de cadeauwinkel. “We zijn in 1995 begonnen. En ik ga hier nooit meer weg,” zegt Trudy enthousiast. An regelt alle was voor de lunchroom en houdt het medewerkersbord bij. Ook Corien heeft zich, samen met Trudy, toegelegd op het maken van kaarsen. Daarnaast beheert zij de voorraad van de cadeauwinkel, terwijl Trudy verantwoordelijk is voor het stofzuigen.

Recepten

Alles wat in de winkel en lunchroom gebeurt, wordt uitgevoerd door cliënten van Gemiva. Van het bereiden van eten en het bedienen van klanten tot het bijhouden van de voorraad en het maken van menukaarten. Vrijwilliger Jan Wiegers is verantwoordelijk voor de recepten, die hij opzoekt op internet. “Tot woensdag kunnen mensen bestellen. Daarna worden de boodschappen gedaan en kruiden verzameld. Op donderdag en vrijdag bereiden we de maaltijden,” vertelt hij. “Ik vind het hier ontzettend leuk om te werken met dit team. Het geeft me afwisseling.” Dat Jan Wiegers een betrokken vrijwilliger is, blijkt wel uit het feit dat hij een boekje heeft samengesteld met zijn favoriete soeprecepten.

Entrez is een locatie van Gemiva, een organisatie die in Zuid-Holland mensen ondersteunt met een handicap, chronische ziekte of andere beperking die zorg en begeleiding nodig hebben.

Door Internetredactie Omroep Archipel