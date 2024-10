Actie voor bedrijven: win een taart door naar Omroep Archipel te luisteren

Omroep Archipel heeft een nieuwe creatieve actie gelanceerd met als doel de aanwezigheid van Omroep Archipel te vergroten op Goeree-Overflakkee. De non-stop programmering van de radio is kortgeleden compleet vernieuwd waardoor het station nog afwisselender klinkt. Reden genoeg om de actie te lanceren. De actie richt zich op allerlei bedrijven waar regelmatig de radio aan staat, zoals autobedrijven, kapsalons, winkels (zoals kledingzaken), horecagelegenheden, tankstations, supermarkten, en medische praktijken.

Het idee is simpel maar verrassend: Omroep Archipel stuurt elke maand een mystery-guest onaangekondigd langs bij verschillende bedrijven in de regio om te checken of de radio op Omroep Archipel is afgestemd. Is dit het geval, dan maakt het bedrijf kans op een heerlijke taart, verzorgd door een lokale bakker. Dit seizoen is dat Bakker van Helden.

Hoe werkt het?

Bedrijven hoeven zich niet aan te melden of in te schrijven voor de actie. De mystery-guest bezoekt willekeurige bedrijven in de regio en controleert welke radiozender er op staat. Is de radio afgestemd op Omroep Archipel? Dan wint het bedrijf die maand een overheerlijke taart. De taart wordt niet alleen persoonlijk bezorgd, maar het winnende bedrijf wordt ook in het zonnetje gezet op het televisiekanaal van Omroep Archipel, compleet met een leuke foto van de overhandiging van de taart.

Win-win voor bedrijven en de omroep

Met deze actie wil Omroep Archipel niet alleen de luistercijfers een boost geven, maar ook lokale bedrijven erkennen en waarderen die Omroep Archipel in hun dagelijkse routine hebben opgenomen. Het biedt een leuke, speelse manier om meer betrokkenheid te creëren bij de omroep en tegelijkertijd lokale bedrijven te belonen voor hun steun.

Luister en kijk mogelijkheden

De radiouitzendingen zijn op Goeree-Overflakkee in de ether te beluisteren via de volgende frequenties:

Ether 105.6 FM (west)

Ether 105.9 FM (oost)

En via de website, de app en verschillende providers zoals:

Ziggo

TV: 43

Radio: 919

Cl+module: 331



KPN

TV: 1371

Radio: 1071



Delta

TV: 12

Radio: 800



Door Internetredactie Omroep Archipel