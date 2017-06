Actie voor War Child bij OBS de Bron in Oude-Tonge

De zangeressen/actrices Sarah & Julia brachten donderdag 8 juni 2017 een verrassingsbezoek aan OBS de Bron in Oude-Tonge. De achtstegroepers van de school in Oude-Tonge waren namelijk de gelukkige winnaars van de VIP muziek- en acteerworkshop inclusief Meet&Greet met Sarah & Julia.

Leerlingen uit groep 8 van scholen door heel Nederland zullen zich de aankomende weken weer druk bezig houden met hun eindmusical – en sommige van hen zullen zelfs een van de speciale War Child schoolmusicals opvoeren. Deze schoolmusical is voorgaande jaren op verschillende scholen feestelijk in première gegaan.

Maar OBS de Bron ging net een stapje verder. Zo voeren zij over een aantal weken War Child’s schoolmusical De Koning te Rijk op, en komen ook in actie voor War Child. De enthousiaste achtstegroepers doen een sponsorloop, verzamelen statiegeldflessen en doen een extra voorstelling van hun schoolmusical – allemaal om geld in te zamelen voor War Child.

De inzet van de achtstegroepers van OBS de Bron in Oude-Tonge werd beloond met een VIP muziek- en acteerworkshop inclusief Meet&Greet met Sarah & Julia.

Sarah & Julia stonden in 2013 in de finale van het Junior Songfestival en inmiddels hebben ze al zeven nummer-1-hits in de Kids Top 20 op hun naam staan. Daarnaast acteren ze: Julia onder meer in de film Heksen Bestaan Niet en de tv serie Suspects, en Sarah onlangs met een rol in Spangas en in de wereldwijde Disney-serie The Lodge. Ook hebben ze als Famous Friends van de War Child Kidsclub in februari de Kilimanjaro beklommen – een hele prestatie!