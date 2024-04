Adri uit Middelharnis wint 99.000 euro in Miljoenenjacht

Adri is de gelukkige winnaar van 99.000 euro bij Postcode Loterij Miljoenenjacht. In de spelshow speelt Adri in de finale het zenuwslopende 'Gouden Koffer Spel' en na een aantal spannende rondes sluit hij een deal voor dit mooie bedrag. Adri is samen met 49 andere inwoners van Middelharnis aanwezig in de studio.

In de finale neemt de finalist uit Middelharnis plaats aan de desk naast Linda de Mol. Terugblikkend op de halve finale, deelt hij: "Ik wilde drukken bij 35.000 euro, maar was net te laat." Plots staat hij in de finale. Adri is al een paar jaar met pensioen en daarvoor werkzaam bij de politie in Amsterdam. Samen met zijn vrouw Marianne, met wie hij al 42 jaar samen is en met wie hij een zoon heeft, beleeft hij spannende momenten in de studio.

Adri kiest om de finale te spelen met koffer 7. Zijn vrouw verzekert: "Mijn man is een veilige gokker." Bij de tweede koffer vliegt de 2,5 miljoen uit het spel. Het eerste bod van de bank is 45.000 euro. Adrie besluit verder te spelen.

Linda de Mol informeert naar de plannen bij winst van een paar ton. Hij vertelt: "Als we veel geld winnen, gaan we zeker een leuke reis maken. En met onze zoon bespreken hoe we hem financieel kunnen ondersteunen, zodat hij zijn talent als kunstenaar verder kan ontwikkelen."

Na een bod van 103.000 euro blijft Marianne optimistisch: "We kunnen nog wel even doorgaan." Adri opent een paar koffers. Koffer 1 geeft hem geen goed gevoel, maar toch wil hij de inhoud zien. Verrassend genoeg zit juist in die koffer de 5 miljoen. Het derde bod van de bank, 99.000 euro, leidt uiteindelijk tot een deal wanneer Adri tevreden op de rode knop drukt.

Esther Vergeer Foundation

Zoals te zien was in een fragment tijdens de uitzending van Miljoenenjacht ontvangt Esther Vergeer Foundation steun van de Postcode Loterij. Deze organisatie zet zich in om de positie van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking te verbeteren door sport. De projecten van de Esther Vergeer Foundation geven kinderen met een lichamelijke beperking de kans wekelijks ‘gewoon’ te sporten op een gewone vereniging. Sport geeft ze een kans om mee te doen en vrienden te maken. Dankzij de deelnemers kunnen 146 organisaties, waaronder Esther Vergeer Foundation, elk jaar opnieuw rekenen op financiële steun van de Postcode Loterij.



Door Internetredactie Omroep Archipel