Adrie en Adrie uit Ouddorp verrast met 100.000 euro

Een droom is werkelijkheid geworden voor Adrie en Adrie uit Ouddorp. Zij hebben in de trekking van de BankGiro Loterij een bedrag van 100.000 euro gewonnen. Om het nieuws nog even geheim te houden, werd het paar samen met hun dochter Anja uitgenodigd in het Frans Hals Museum. Daar stond Robert ten Brink, ambassadeur van de BankGiro Loterij, klaar om hen te verrassen met de cheque. De uitreiking was te zien op Facebook.

Adrie en Adrie zijn compleet overdonderd: "Wát komt dit goed uit. We vinden het ongelofelijk!"

Ook dochter Anja is ontzettend blij voor haar ouders: "Mijn ouders staan altijd voor iedereen klaar en denken nooit eerst aan zichzelf. Ik gun ze dit van harte!"

Frans Hals Museum en de BankGiro Loterij

Het Frans Hals Museum is het museum voor moderne en hedendaagse kunst in Haarlem. Het museum ontvangt sinds 2008 een jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij voor het in stand houden en het toegankelijk maken van de collectie.

Deelnemers én cultuur winnen bij BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij maakt iedere dag de winnaar van een prijs bekend. Alle dagen gaat er 10.000 euro uit, elke week 100.000 euro en iedere maand wint een deelnemer van de loterij maar liefst 1 miljoen euro. De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties zoals musea, molens en monumenten. Met de helft van ieder lot dragen de ruim 600.000 BankGiro Loterij-deelnemers maandelijks bij aan cultuur in Nederland. Hierdoor kon de Loterij in 2018 ruim 74,8 miljoen euro verdelen onder 78 culturele organisaties.