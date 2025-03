Adrie Krielaart van RGO Beroepscampus ontvangt Zilveren gemeentepenning

Directeur Adrie Krielaart van de RGO Beroepscampus heeft afscheid genomen van het onderwijs. Bij zijn afscheid – donderdag 27 maart 2025 – reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de Zilveren gemeentepenning aan hem uit.

Een gemeentepenning is een blijk van waardering voor iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving van Goeree-Overflakkee.

Scholen

Krielaart was lange tijd het gezicht van RGO Beroepscampus. Hij begon in 2010 op Goeree-Overflakkee als regiodirecteur bij het Edudelta College Middelharnis. Met de bouw van de Beroepscampus kwam voor hem een lang gekoesterde droom in vervulling: een plek waar het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven met elkaar verbonden zijn.Krielaart betrok andere onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en lokale overheid bij deze ontwikkeling en vond het belangrijk om hierin te investeren. Deze samenwerking is, medegezien de ligging en historie van het eiland, uniek te noemen. Niet alleen voor de regio, maar ook voor Nederland.

Trots

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak directeur Adrie Krielaart persoonlijk toe en sprak haar waardering uit voor zijn vasthoudendheid. Hij heeft zich altijd onvermoeibaar ingezet als aanjager en belangrijke schakel in de samenwerking tussen scholen, bedrijven en de overheid. Daarnaast prees ze hem ook voor zijn warme en sociale hart: “Het is uw overtuiging dat kinderen pas tot leren komen in een sfeer van “gehoord en gezien” worden. En als dat gebeurt, dan geniet u ervan om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen in onze maatschappij. U heeft al die jaren in de levens van vele kinderen een belangrijke rol vervuld. Uw inzet voor de jeugd van Goeree-Overflakkee, en daarmee ook voor leerlingen van buiten de gemeente, is heel belangrijk geweest.”



