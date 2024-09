Advertorial: Ben jij de energieke leiding die Gymvereniging Olympia zoekt?

Advertorial - Gymvereniging Olympia Dirksland is per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven leiding voor onze gymnastieklessen op dinsdag- of donderdagmiddag van 15:00 tot 18:00 uur. Je gaat aan de slag met kinderen in de groepen 1 t/m 7 van de basisschool.

Heb jij affiniteit met gymnastiek en enige ervaring in de sport? Dan is Gymvereniging Olympia op zoek naar jou!

Klaar om in beweging te komen? Reageer vandaag nog via kl.kool@kpnmail.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel