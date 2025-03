Advertorial: Praktijk Báilóng, specialist in holistische gezondheid

Advertorial - Bent u op zoek naar een natuurlijke en effectieve benadering om uw gezondheid en welzijn te verbeteren? Bij Praktijk Báilóng in Middelharnis, voorheen bekend als Praktijk Yangming, staat Anja Braber klaar om u te begeleiden naar een gezonder en evenwichtiger leven.​

Maak kennis met Anja Braber

Anja Braber is sinds 2002 de drijvende kracht achter Praktijk Báilóng. Met een achtergrond als verpleegkundige en coach heeft ze zes jaar Chinese geneeskunde gestudeerd en zich gespecialiseerd in acupunctuur, Chinese kruidengeneeskunde, EFT (Emotional Freedom Techniques) en yogatherapie. Haar uitgebreide kennis en ervaring stellen haar in staat om een breed scala aan klachten effectief te behandelen. Daarnaast volgt zij momenteel de opleiding Germaanse Geneeskunde. ​

Zowel de Chinese geneeswijzen als de Germaanse Geneeskunde zijn preventieve benaderingen die niet alleen gericht zijn op genezing, maar ook op het voorkomen van klachten en het behoud van een gezond lichaam. Bij Praktijk Báilóng wordt daarom niet alleen naar de symptomen gekeken, maar naar de diepere oorzaken van lichamelijke en geestelijke klachten. Door deze oorzaken te achterhalen en aan te pakken, wordt het lichaam op een natuurlijke manier ondersteund in zijn herstel.

U leeft uw hele leven lang in uw lichaam, daarom is het belangrijk om te begrijpen wat er in uw lichaam gebeurt en hoe u het gezond kunt houden. Preventieve zorg helpt niet alleen om ziekten te voorkomen, maar zorgt er ook voor dat u zich energieker, gezonder en meer in balans voelt.

Diensten van praktijk Báilóng

Praktijk Báilóng biedt een breed scala aan behandelingen om zowel fysieke als emotionele klachten te verlichten en zodoende te genezen. Acupunctuur stimuleert het zelfherstellend vermogen van het lichaam en helpt bij diverse fysieke en mentale klachten. Chinese kruidengeneeskunde maakt gebruik van natuurlijke kruiden om uw gezondheid te ondersteunen, te verbeteren en klachten mogelijk geheel te kunnen genezen. EFT (Emotional Freedom Techniques) helpt bij het verwerken van emotionele blokkades, lichamelijke aandoeningen en trauma’s, terwijl yogatherapie ademwerk en beweging combineert om lichaam en geest in balans te brengen. Daarnaast biedt Anja tarotconsulten aan, die inzicht geven in levensvragen en terugkerende thema’s, waardoor u handvatten krijgt om deze te doorbreken.

Aanpak van de oorzaak van problemen staat voorop

Anja’s jarenlange ervaring en voortdurende scholing garanderen deskundige zorg. Zoals ze zelf zegt: “Ik geloof (alleen maar) in genezing als je de echte oorzaak van je problemen aanpakt.” Er wordt bij Praktijk Báilóng, in plaats van symptoombestrijding, dus naar de oorzaak van de ziekte gekeken. Ze werken hier zowel lichamelijk, geestelijk als spiritueel ‘samen met u’ aan uw gezondheid.

Wilt u ontdekken wat Praktijk Báilóng voor uw gezondheid kan betekenen? Neem vandaag nog contact op.

Praktijk Báilóng

Westelijke Achterweg 56

3241 EH Middelharnis

Telefoon: 06-22419363

E-mail: info@praktijkbailong.nl

Website: praktijkbailong.nl​



Door Internetredactie Omroep Archipel