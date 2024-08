(advertorial) Voor ieder geluidsprobleem een oplossing!

Advertorial - Voor de nieuwe radio en tv-studio van Omroep Archipel mocht Akoestiekwinkel.nl geluidsabsorberende akoestische panelen leveren. Strakke witte Akotherm GG panelen sieren en verbeteren de akoestiek in de nieuwe studio van de streekomroep van Goeree-Overflakkee.

Maar de Akoestiekwinkel heeft meer dan alleen dan oplossingen en producten voor het verbeteren van bijvoorbeeld studio akoestiek. Denk bijvoorbeeld aan burengeluid, iets waar we bijna allemaal weleens mee te maken hebben. Een buur met luide muziek of een nét wat te enthousiaste buurjongen met een nieuwe drumstel, of wat te denken van de warmtepomp van een ‘groene’ buurman? De Akoestiekwinkel heeft voor ieder soort burengeluid wel een oplossing bedacht.

Met behulp van de nieuwe keuzehulp kunt u deze oplossingen voor in- en om het huis nog sneller vinden. De Akoestiekwinkel kan u ook helpen met andere geluidsproblemen, bijvoorbeeld het verbeteren van de akoestiek, thuis op school of op het werk. Of het isoleren van trillingen afkomstig van een buiten unit van een airco of een wasmachine. En bent u een fervent watersporter? Dan zal zullen de pagina’s voor Boten & Jachten u zeker aanspreken.

Heeft u vragen over akoestiek? Stuur Akoestiekwinkel eens een berichtje, ze helpen u graag aan een oplossing voor uw akoestisch probleem.



Door Internetredactie Omroep Archipel