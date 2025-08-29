Advies: straf voor doodrijden motoragent Arno de Korte moet blijven staan

De straf die een vrachtwagenchauffeur kreeg voor het doodrijden van de Rotterdamse motoragent Arno de Korte, moet blijven staan. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. De chauffeur had in hoger beroep negen jaar cel en tbs gekregen, maar hij ging met name vanwege de tbs in cassatie.

Vrachtwagenchauffeur Edwin M. (48) uit Melissant reed op 7 juli 2021 over motoragent Arno de Korte heen, toen deze hem een stopteken had gegeven. Het lichaam werd nog honderden meters over de Waalhavenweg aan de zuidkant van Rotterdam meegesleurd, waarna de chauffeur wegreed.

Het gerechtshof in Den Haag zei een jaar geleden dat De Korte het leven “op brute en mensonterende wijze heeft verloren”. De straf van negen jaar cel en tbs met dwangverpleging was iets lager dan het oordeel van de Rotterdamse rechter, die uitkwam op twaalf jaar cel en tbs.

Tbs te zware maatregel

Daarop stapte de advocaat van M. naar de Hoge Raad, omdat er volgens hem sprake was van een ongeluk en niet van opzet. Daarnaast vindt hij tbs met dwangverpleging een te zware maatregel: hij pleit voor de lichtere variant van tbs met voorwaarden.

De familie van Arno de Korte betreurde de stap naar de Hoge Raad. “Het is een hard gelag dat de verdachte zolang kan doorgaan met procederen, terwijl het óverduidelijk is dat hij het met opzet heeft gedaan. Mensen in onze omgeving zeggen: leg het naast je neer, maar dat gaat niet. Hij maakt ons leven kapot”, zei schoonzus Pascal de Korte destijds.

De adviseur van de hoogste gerechtelijke instantie zegt nu dat de straf zoals deze eerder is opgelegd gewoon moet blijven staan. Onder andere de zware tbs-maatregel is volgens de advocaat-generaal terecht opgelegd. Dat blijkt uit meerdere dingen: hij is eerder veroordeeld voor iets soortgelijks, toont een gebrek aan inzicht en is niet uit zichzelf gemotiveerd om zijn problemen aan te pakken.

Ook was de advocaat het niet eens met de toekenning van schadevergoeding aan de partner van Arno de Korte. Volgens de advocaat-generaal is het onder deze omstandigheden gerechtvaardigd om de partner van het slachtoffer een zogeheten affectieschade toe te kennen.

De Hoge Raad gaat de komende weken met het advies aan de slag en doet vermoedelijk op 11 november 2025 uitspraak.

