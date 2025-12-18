Mevrouw van Rhijn-Dubbelboer viert 100e verjaardag

Op zaterdag 13 december 2025 is mevrouw van Rhijn-Dubbelboer 100 jaar geworden. Om deze bijzondere mijlpaal te vieren, heeft zij in Ouddorp een bezoekje gehad van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Manny van Rhijn-Dubbelboer werd geboren in Drenthe en heeft na haar schooltijd in de huishouding gewerkt en voor kinderen van een gezin gezorgd. In deze tijd ontmoette ze Koos van Rhijn, een beroepsmilitair, en in 1953 zijn ze getrouwd. Na een tijdje bij een tante van Koos te hebben ingewoond, is het paar verhuisd naar Den Haag.

In 1956 werd zoon Sjaak geboren en is Manny gestopt met werken om voor het eigen gezin te kunnen zorgen. Toen Sjaak in militaire dienst ging, heeft ze het werk weer opgepakt en bracht ze douanedocumenten naar verschillende ambassades. In 1997 is Koos helaas overleden en enkele jaren later is Manny verhuisd naar Spijkenisse om dichterbij haar zoon te wonen. Ze is altijd heel zelfstandig geweest. Zo heeft ze tot op hoge leeftijd autogereden en ging zelfs alleen op vakantie naar Zwitserland en Italië.

Tegenwoordig geniet ze volop van de bezoeken van familieleden. Ze heeft nog een broer, vijf kleinkinderen en een achterkleinkind. Vooral het achterkleinkind is heel bijzonder voor haar, want ze had nooit verwacht om overgrootmoeder te worden.

Sinds 2022 woont Manny in een appartement in de Vliedberg in Ouddorp waar ze wordt verzorgd.

Door Internetredactie Omroep Archipel