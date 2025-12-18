Politiek op donderdag: overzicht van week 51

Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek.

CDA

CDA Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de gevolgen van zwerfstroom voor agrarische bedrijven. Aanleiding hiervoor zijn de problemen bij twee melkveebedrijven op Goeree-Overflakkee, maar ook bij andere bedrijven in Zuid-Holland zijn de problemen gesignaleerd. Op initiatief van de gemeente en de provincie is vorig jaar onderzoek gedaan naar de oorzaak van zwerfstroom. Dit leverde geen eenduidige oorzaak op, waarna om een vervolgonderzoek is gevraagd. Dit is afgewezen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. “Het is zorgwekkend dat de oorzaak van zwerfstroom nog steeds niet duidelijk is en dat onze boeren hierdoor schade ervaren,” zegt Statenlid Tea Both-Verhoeven. “Wij vragen het College van Gedeputeerde Staten daarom om verantwoordelijkheid te nemen en samen met gemeenten en de getroffen bedrijven te zoeken naar structurele oplossingen."

