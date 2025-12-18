Van Flakkee naar de wereld met relaxte reggae met Kaellex

In de studio van Omroep Archipel presenteerde het Goeree-Overflakkee-duo Kaellex, bestaande uit Guido de Jong en Yrjo in ’t Veld, onlangs hun kenmerkende mix van Nederlandstalige reggae en ska. De twee muzikanten lieten horen waarom hun muziek een groeiend publiek aanspreekt: ritmisch, toegankelijk en met een eigentijdse sound. Hun hechte vriendschap vormt daarbij een belangrijk fundament, wat duidelijk terug te horen is in de ontspannen en samenhangende stijl van het duo.

Guido de Jong is Geboren in Sommelsdijk woont nu in Middelharnis. Hij is fulltime meester van groep 7 in Ouddorp. Yrjo in t’Veld is geboren in Oosterbeek (Gelderland). Hij woont in Sommelsdijk en is gitaardocent.

Guido en Yrjo kennen elkaar al jaren. Hun eerste bewuste ontmoeting vond plaats tijdens de Flakkeesedagen, een moment waarop de vonk oversloeg en ze elkaar een slappe lach gaven die nog lang bleef hangen. Yrjo viel ooit in bij Guido’s band toen een gitarist op vakantie was. Die toevallige samenwerkingen legden het fundament voor wat later Kaellex zou worden. In 2019 besloten ze het serieus te proberen, net voor de coronaperiode. Een periode die, zo blijkt, juist de creativiteit van het duo een enorme boost gaf.

Het duo legt uit dat hun muziek niet zomaar ontstaat. Het is een proces van pingpongen, van ideeën en melodieën die langzaam uitgroeien tot volwaardige nummers. “Ik kan in een tunnel gaan zitten en drie coupletten schrijven,” vertelt Guido. “Yrjo werkt juist in losse stukjes, en zo vullen we elkaar perfect aan.” Het resultaat zijn teksten die zowel vrolijk als inhoudelijk zijn, nummers die over simpele dingen gaan maar soms ook een diepere boodschap dragen.

Kaellex’ keuze voor reggae kwam niet uit de lucht vallen. Waar ze aanvankelijk met ska en surfinvloeden experimenteerden, werden ze tijdens de coronaperiode gegrepen door de soul van reggae. Het genre, met zijn relaxte backbeat en swingende ritmes, bleek perfect aan te sluiten bij hun stijl. “Het gaat om gevoel, om die groove die je met elkaar deelt. Dat kun je niet in woorden uitleggen,” zegt Guido. Het resultaat is muziek die intuïtief in elkaar haakt, een samenspel dat luisteraars direct meeneemt.

Ook de verbinding met het eiland blijft een inspiratiebron. Hun meest bekende nummer is een ode aan Goeree-Overflakkee, geschreven in het Flakkees en vol herkenbare plekjes en verhalen. Het nummer combineert lokale trots met de universele vibe van reggae, waardoor het niet alleen op het eiland, maar ook ver daarbuiten wordt gewaardeerd.

Het duo heeft daarnaast een professionele aanpak die vaak onderschat wordt. Elk nummer wordt laag voor laag opgebouwd in hun thuisstudio. Van baslijnen tot gitaar, van koortjes tot percussie, alles wordt minutieus gemixt om het beste resultaat te bereiken. “Het is echt een vak apart,” zegt Yrjo. “Het is net als een onderwijzer die ineens ook heel veel administratie erbij moet doen.” Maar ondanks al die technische uitdagingen blijft de kern van Kaellex hetzelfde: genieten van muziek maken en elkaar inspireren.

Kaellex staat nog maar aan het begin van hun muzikale avontuur, maar hun energie, vakmanschap en warme connectie onderstrepen de sterke basis waarop het duo verder bouwt. Hun muziek is een uitnodiging: dans mee, lach mee, en voel de relaxte vibe die Guido en Yrjo zo moeiteloos overbrengen. Van het kleine Flakkee naar de wereld, Kaellex laat zien dat muziek verbindt, en dat het leven een stuk leuker klinkt met een beetje reggae.

