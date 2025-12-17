Tankstations in Dirksland onder de goedkoopste van Zuid-Holland

Dirksland heeft in 2025 twee van de goedkoopste tankstations van Zuid-Holland. Uit de Slim Tanken Awards 2025 van MultiTankcard blijkt dat Leo’s Tankservice in het dorp als tweede goedkoopste eindigde voor zowel E10-benzine als diesel. Ook het Esso-tankstation in Dirksland staat in de top drie. De vergelijking is gebaseerd op gemiddelde literprijzen over het jaar 2025.

Zuid-Holland

In Zuid-Holland was Fieten Olie in Waddinxveen het goedkoopste tankstation voor E10-benzine. De tweede en derde plaats gaan naar Dirksland. Bij Leo’s Tankservice kostte E10-benzine gemiddeld 1,8277 euro per liter. Bij Esso in Dirksland was dat 1,8308 euro. Daarmee zijn twee van de drie goedkoopste E10-tankstations in de provincie in Dirksland te vinden. Ook bij diesel scoort Dirksland hoog. Leo’s Tankservice staat met een gemiddelde prijs van 1,5896 euro per liter op de tweede plaats in Zuid-Holland, net achter Berkman in Hellevoetsluis.

Landelijk

Landelijk ging de Slim Tanken Award 2025 voor benzine naar Kreuze B.V. in Frederiksoord, in Drenthe. In de categorie diesel was Tamoil in Sluis, Zeeland, het goedkoopst. Deze resultaten zijn gebaseerd op een analyse van ruim 3.250 tankstations die zijn aangesloten bij MultiTankcard. Volgens de organisatie blijven de verschillen tussen regio’s groot en liggen de laagste prijzen vaak buiten de Randstad. Ameland blijft de duurste gemeente van Nederland om E10-benzine te tanken. In Hollum lag de gemiddelde literprijs op 2,3067 euro. Ook Midsland en Hooglanderveen behoren tot de duurste plaatsen van het land.

Brandstofprijzen

Tankstations die niet langs de snelweg liggen, waren in 2025 opnieuw duidelijk goedkoper. Het verschil bedroeg gemiddeld bijna twintig cent per liter. Volgens MultiTankcard-directeur Patrick Roozeman kunnen automobilisten door even van de snelweg af te rijden per tankbeurt meerdere euro’s besparen. Tegelijkertijd krijgen automobilisten in 2026 te maken met hogere brandstofprijzen. De tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns wordt dan deels teruggedraaid. Hierdoor stijgt de benzineprijs naar verwachting met ongeveer 5,5 cent per liter en de dieselprijs met 3,6 cent per liter.

Elektrisch laden

Hoewel elektrisch laden steeds vaker wordt gebruikt, is er nog geen Slim Laden Award. Volgens MultiTankcard verschillen de prijzen te sterk door uiteenlopende tarieven en bijkomende kosten. Europese regels moeten in de toekomst zorgen voor meer duidelijkheid en vergelijkbaarheid.

Tip de redactie

Door Internetredactie Omroep Archipel