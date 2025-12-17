Koppel uit Oude-Tonge plukt jaarlijks 100.000 bloemen met de hand

Het echtpaar John en Lenie Terhoeve uit Oude-Tonge is in 2015 begonnen met het testen van het laten groeien en bloeien van een paar saffraanbolletjes. Nu, 10 jaar verder, is het bedrijf het enige in Nederland dat beroepsmatig saffraan teelt en inmiddels zo’n 100.000 bloemen per jaar plukt.

Reden genoeg voor het televisieprogramma Binnenstebuiten van KRO-NCRV om de voormalige witlofboerderij op ons eiland te bezoeken. John en Lenie leiden chef-kok Rosah daarin rond om een beeld te geven van de teelt. De saffraankrokus is in tegenstelling tot de voorjaarskrokus een herfstbloeier. De bloemen worden dan ook geplukt in het najaar. Deze krokus kan het goed doen in Nederland, maar de bollen krijgen wel een temperatuurbehandeling in de schuur. “Daarin bootsen we de zomer na”, vertelt eigenaar John in Binnenstebuiten.

Overstap naar saffraanteelt

De twee zijn bijna toevallig bij het telen van saffraan gekomen. Er was weinig geld meer te verdienen met de witlofteelt waardoor John andere gewassen wilde verbouwen. Rond die tijd was zijn vrouw Lenie op zoek naar een middel tegen haar chronische darmklachten en las op internet veel goeds over de geneeskrachtige werking van saffraan. Ze kenden het bestaan ervan amper, maar zijn zich hierin gaan verdiepen waardoor het balletje is gaan rollen. Met veel experimenteren en vallen en opstaan, is de teelt steeds verder geprofessionaliseerd.

Hoewel de teelt erg arbeidsintensief is, is dat voor het stel juist het mooie eraan. In de paar drukke weken van het jaar zitten ze avond na avond saffraandraadjes uit de bloemen te plukken. “We hebben dan tijd om bij te praten. Saffraan heeft ons dichter bij elkaar gebracht,” vertelt John in het programma. De paar weken waarin geplukt wordt uitbreiden naar een jaarrond productie is zijn volgende wens. Hij is begonnen aan een experiment met de binnenteelt onder speciale ledverlichting. De hoge kosten hiervan moeten goed in de gaten worden gehouden.

Duurste specerij

Saffraan geldt als de duurste specerij ter wereld en heeft niet voor niets de bijnaam ‘het rode goud’. Hoewel de prijzen per jaar verschillen, is een prijs van € 30.000,- euro per kilo geen uitzondering. De meeste gerechten hebben genoeg aan 1 gram saffraan, maar hier zijn ook al meer dan 150 bloemen voor nodig. De hoge prijs komt door drie dingen: schaarste door weinig geschikte regio’s om het te telen, de stijgende vraag naar saffraan en de arbeidsintensiteit van de teelt. Deze bestaat voornamelijk uit handwerk: van het één voor één planten van de bollen tot het verwijderen van de kwetsbare saffraandraadjes. Het is zulk specialistisch werk dat hiervoor geen machines bestaan. De kenmerkende gele kleur van saffraan, bijvoorbeeld in paella, krijgt het door de stof crocine. Deze zit in de felrode stampertjes van de bloem maar wordt door een chemische reactie geel bij contact met water.

Met hun bijzondere onderneming laten John en Lenie Terhoeve zien dat oog voor detail, geduld en passie loont. Waar ooit witlof het land kleurde, bloeit nu het ‘rode goud’ in Oude-Tonge, een kostbare specerij die niet alleen de keuken, maar ook hun dagelijks leven heeft veranderd.

