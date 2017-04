AED's in Herkingen beschikbaar op openbare plaatsen

In Herkingen hebben de bewoners sinds april 2017 de beschikking tot twee AED's. De levensreddende apparaten zijn geplaatst in een buitenkast zodat ze 24 uur per dag beschikbaar zijn. De EHBO-vereniging van Herkingen heeft de subsidie voor de AED’s aangevraagd bij de gemeente via de Dorpsraad. U kunt de AED’s vinden bij de supermarkt aan het Han de Lignieplein en bij verenigingsgebouw Ons Huis aan de Kaaidijk. Tweeten

